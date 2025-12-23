日本重砲村上宗隆以2年總額約3400萬美元（約新台幣53.7億元）加盟 芝加哥白襪，雖然合約規模與年限明顯低於先前外界預期，但美國媒體卻指出，這筆「短期合約」不只未關上豪門大門，反而為洛杉磯道奇在兩年後出手埋下伏筆。美國道奇專門媒體《Dodgers Way》在最新專題中直言，村上選擇白襪，對道奇而言「反而是最理想的結果」，並點出道奇的目標其實是兩年後自由市場。
不是道奇不想要 而是「現在沒位置」
該報導分析，道奇並非對村上宗隆沒有興趣，而是現階段缺乏合適的守位空間。村上在日職主要鎮守三壘，但道奇已執行蒙西（Max Muncy）的選擇權，決定再讓他擔任三壘主力；一壘方面，當家球星弗里曼（Freddie Freeman）仍是球隊不可動搖的核心。
在此情況下，即便村上願意轉戰一壘，道奇也難以在2025至2026年間騰出穩定出賽空間。《Dodgers Way》指出，真正的重點在於時間點。如果村上在白襪站穩腳步，他將在28歲時再度成為自由球員；而屆時，道奇陣中蒙西與弗里曼的合約正好同步到期，無論守位或薪資彈性，都將完全不同。
報導直言：「村上在洛杉磯大量開轟的夢想並沒有結束。只要他在白襪成功，兩年後重新進入自由市場，這次他仍有機會拿到過去被預期的那張超大型合約——而這，正是道奇真正等待的時機。」
私交也是潛在連結 山本由伸成潤滑劑？
報導同時提到，道奇日籍投手 山本由伸 與村上宗隆私交甚篤，兩人曾多次私下聚餐，這層關係也被視為未來潛在的重要連結之一。美媒認為，從道奇角度來看，讓村上先在白襪證明自己、再於合適時間點出手，「幾乎是完美劇本」。
村上宗隆先把白襪這一站走好
根據日本媒體報導，村上宗隆已於23日在白襪主場瑞格利球場舉行加盟記者會，他低調回應未來傳聞表示：「我的人生還很長，我現在只想把這裡當作新的起點，好好努力往前走。」
消息來源：Dodgers Way
