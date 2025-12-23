我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽金州勇士今（23）日主場迎戰奧蘭多魔術一役，場上不僅比賽內容引人關注，場邊插曲更成焦點。勇士明星大前鋒格林（Draymond Green）在第三節期間與總教練科爾（Steve Kerr）發生激烈爭執，隨後被要求離開球場返回休息室，且最後將近20分鐘未再獲得上場機會。根據多名美國記者轉述，事件發生在第三節剩下8分31秒的一次暫停期間。當時勇士仍以89：83領先魔術，但暫停時格林與科爾出現明顯言語衝突，場面一度相當火爆。隨後可見科爾示意格林回到休息室，而格林也照做離場。雖然他在節間休息後換上暖身服回到板凳席，但整個第四節未再被換上場，形同被教練團「直接冷藏」。科爾賽後受訪時坦言，雙方確實起了爭執，「很明顯。我們有過一點正面的衝突，然後他決定回到更衣室去冷靜一下。關於這件事，我就說到這裡。其餘都是私事。 」格林在第四節回到替補席，但科爾表示他不會再讓格林上場。在格林未再登場的情況下，科爾將防守與輪換時間完全交給年輕前鋒桑托斯（Gui Santos），勇士也順勢拉開節奏。第四節柯瑞（Stephen Curry）與巴特勒（Jimmy Butler）持續主導進攻，搭配穆迪（Moses Moody）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）的活躍表現，一舉將比賽打成垃圾時間。其中波傑姆斯基（全場正負值高達 +36，成為勇士擴大比分的關鍵推手。最終勇士以120：97擊敗魔術，收下二連勝，戰績來到15勝15負，暫居西區第八。柯瑞與巴特勒合計攻下47分，但格林與教練團的衝突，也再次引發外界對其情緒管理與隊內化學反應的討論。值得一提的是，賽前球團還特別替格林9歲的兒子 DJ 慶生，全場球迷齊唱生日快樂歌，溫馨畫面與場邊衝突形成強烈對比。