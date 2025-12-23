YouTuber孫生今年2月捲入性騷爭議，形象與演藝事業重挫，20日現身「第23屆拳願明星格鬥賽」賽前記者會，場面意外失控，一名自稱受害者的女子突然舉牌登台，指控孫生在她未成年時以拍攝為由約到旅館，甚至還有拿65萬和解一事，之後更延燒出公關兼主持人的司徒被指暗中協助受害女子聯手炒新聞。對此，司徒今（23）日出面回應，直言自己是在看到爆料文後才知道此事，事發當天正在演唱會上主持，演出結束回到家已是晚間11點半便直接休息，對於外界點名他的莫須有指控，只能當成笑話看待。
公關遭爆聯手女子設局孫生 出面澄清、當笑話看待
自稱未成年遭孫生侵害、並索討65萬元的女子現身事件曝光後，有網友在Threads發文指出，未成年女子與其姊姊，透過一名叫司徒、目前在紅心字會擔任公關的人士，刻意操作媒體出面爆料孫生性侵，甚至指稱相關新聞為付費操作，整起事件早有預謀。該名網友同時曝光合照，直言「姊妹都是想進演藝圈，紅不起來，只能靠跟媒體人合夥操作新聞，撻伐孫生，接著勒索孫生」，更提醒外界小心遭遇仙人跳。
對於上述指控，司徒今日主持「蜜雪薇琪聖誕公益單曲記者會」時首度回應，重申自己對整起事件完全不知情，他表示事發當下自己正在演唱會工作，結束後返家即休息，隔天又因私事忙碌，直到朋友傳訊提醒，才知道Threads上的爆料內容，「我是看到才知道這件事。」
司徒也坦言，自己確實認識該名女子，是在朋友舉辦的網紅特賣會中經介紹認識，當時現場有不少網紅，但他強調，完全不知道對方與孫生之間涉及未成年、65萬元或和解等相關爭議。他補充看到該名網友在Threads上提及與孫生的事件不得對第三方透露，推測可能有相關協議，但此事與他無關；至於女子曾透露被邀約前往汽車旅館、後來帶朋友同行一事，他也指出，該事件未必與孫生相同。
被問到過去與孫生的合作關係，以及是否關心孫生近況，司徒回應，從孫生發單曲到反骨時期確實都有合作，後續不少新聞也是由他處理；前陣子看到孫生在IG發影片情緒激動，覺得外界對他的誤解過多，「歷經感情、家人問題，就算去做好事也被攻擊。」他也表示，支持孫生前往花蓮震災，認為有陰影的人想抽菸只是想找地方呼吸，不該因此遭到撻伐。
至於Threads貼文轉發破千，司徒則透露認識發文者，自己其實也想轉發澄清，但遭對方封鎖無法轉發，留言也被屏蔽，「我第一時間就留言了。」他強調不會追究發文者責任，也不會提告，「每個人都有自由想像空間，事實不是你說怎樣就怎樣，你覺得是孫生，就走法律訴訟。」最後他語氣淡然表示，外界怎麼寫、怎麼說，他都當作看戲，「我也看得滿開心的。」
孫生被指控前情提要 1女子衝拳願記者會喊被欺負
YouTuber孫生今年2月爆發性騷風波，形象與演藝事業嚴重受創，20日出席「第23屆拳願明星格鬥賽」賽前記者會，原本與對手秋偉在台上頻頻嗆聲炒熱氣氛，卻在衝突升溫之際，一名舉著「我是受害者」的女子突然登台，指控孫生在她未成年時以拍攝為由約到旅館，現場瞬間失控。
孫生當場暴怒反嗆，直指雙方早已和解並涉及65萬元金錢糾紛，「對妳那時候未成年，不是和解了嗎！妳還跟我要65萬！不是給了嗎！god damn！」經紀人Jerry也衝上台怒批主辦方設局。事後孫生受訪坦言女子確為當事人，承認在對方未成年時曾發生合意性行為，但強調絕無強迫，情緒激動痛哭喊冤，並在IG發文痛斥遭人設局：「拳願，謝謝你們。你們每一個人的嘴臉，如何欺騙我設局我，我全都記住了。」
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
