NBA例行賽今（23）日登場，金州勇士以120：97大勝奧蘭多魔術，收下近期二連勝，戰績來到15勝15負，持續位居西區第八。比賽中勇士明星大前鋒格林（Draymond Green）與主帥科爾（Steve Kerr）的激烈爭執，賽後柯爾表示自己對此沒有太多可說的，而格林則直言當下火氣上來，因此需要回更衣室冷靜，但也直率地說兩人過去一起打過美好的仗，也各自取得輝煌成就，這些事不會影響他們繼續前進。本場比賽中，格林僅出賽約17至18分鐘，投籃5投4中，攻下9分7籃板2助攻，效率不俗。然而第三節早段一次暫停期間，他與科爾在場邊出現情緒激動的爭論，隨後格林直接返回更衣室，未再登場比賽。賽後，格林親自還原當下情況，坦言自己情緒失控是選擇離場的主因。「當時火氣沒壓住，徹底爆發了，我覺得自己先離場是最妥當的選擇。」格林直言，「我判斷那個局面已經沒辦法緩和了，所以最好先抽身離開。這種事在所難免，翻篇往前走就好，我們沒事的。」談到與科爾之間的關係，格林語氣明顯轉為冷靜，強調雙方累積的成就無法被一場衝突抹去。「我們一起贏過很多總冠軍，也取得過很多成功。他作為教練非常成功，我作為球員也非常成功。這些東西是誰也拿不走的。」格林表示，「所以我們會繼續往前看，去弄清楚接下來需要做什麼。」科爾在賽後受訪時則顯得相當低調，並未延伸談論衝突細節，只強調球隊表現與勝利本身。「我們已經向前看了，球員們打得非常棒，這是一場了不起的勝利，下半場表現尤其出色，我為此感到驕傲。」科爾說道，「我沒什麼好多說的了。」對於有記者提問，指出這已是連續第二場在格林未上場情況下，球隊反而打出正向回應，科爾則回應：「這說明我們的板凳席上有很多人非常渴望上場。這裡是NBA，每個人的職業生涯都攸關成敗，他們想贏、也想打球，一旦機會出現，他們就準備好了。」根據記者Brett Siegel報導，以及ESPN勇士隨隊記者Anthony Slater補充說法，科爾賽後證實，格林並非被教練團要求退場，而是在第三節暫停期間與自己發生激烈爭執後，自行選擇回到更衣室。第四節格林一度回到替補席，但科爾已明確決定不再派他上場。值得一提的是，本季至今格林的場上表現也引發討論，截至目前他累積75次失誤，卻僅有72顆運動戰進球，失誤數正式超過進球數，成為另一項備受關注的數據。