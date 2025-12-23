我是廣告 請繼續往下閱讀

▲懷秋在《叫我驅魔男神》扮演惡神阿修羅，戲裡染了紅髮，拍完後立刻把頭髮剃光，重新長回一頭黑髮。（圖／記者蘇詠智攝）

▲吳震亞喜歡看寶萊塢電影，拍攝台灣與印度合作的《叫我驅魔男神》，有歌舞場面，自己覺得過癮。（圖／記者蘇詠智攝）

▲懷秋（左起）、游禮、高捷、吳震亞都參與了《叫我驅魔男神》的演出。（圖／記者蘇詠智攝）

台灣與印度合作的的奇幻動作喜劇《叫我驅魔男神》即將在跨年期間上映，高捷在片中有許多手持雙槍的帥氣動作戲，對決活屍大軍霸氣十足。近日北捷發生攻擊事件，有網路影評抨擊《角頭》系列訴諸暴力、教壞小孩又帶壞社會風氣，身為要角之一的高捷也霸氣嗆道：「什麼叫影評？他有什麼資格說自己是影評？」揚言要封殺，大罵：「胡扯八道！」《角頭－鬥陣欸》近日在Netflix上架後再度成為討論焦點，網路影評將北捷隨機攻擊事件歸咎於黑幫電影的言論，之前已經引起要角之一王陽明的妻子蔡詩芸發文辯解，高捷反擊力道更強。該片還被稱是「影集剪一剪拿來賣」，遭諷刺在「割韭菜」，高捷回應：「電影是藝術創作，應該多給予鼓勵，不要講風涼話。」他坦言自己平時不太看社群評論，可是他相信，與其都歸咎於電影，家庭教育的影響才更為重要，大眾應該要理性看待影視表演，社會需要正面能量，每次出現亂象都來罵他們的片子帶壞風氣，他覺得都是胡扯八道。高捷推薦新片《叫我驅魔男神》可以讓觀眾歡樂一下，《角頭》系列另外兩位演員懷秋、吳震亞也有演出，游安順的兒子游禮也以童星之姿在片中登場，保留印度電影大都有的盛大歌舞場面特色，懷秋稱讚高捷、吳震亞的舞蹈表現，認為只要有用靈魂跳，就是100分。吳震亞則笑說自己原本就喜歡看寶萊塢電影，這回很多印度專業演員參與演出，當然不能輸。懷秋在《叫我驅魔男神》扮演惡神阿修羅，導演陳玫君當時試鏡好幾位演員，而他很積極爭取這個角色，所有動作都願意自己上場，也很犧牲染了一頭鮮紅色的頭髮，懷秋透露拍這部片的兩個月之間，頭髮摸一摸就碎裂，拍到最後一天乾脆請造型剃掉，變成幾乎是光頭。過去和他同屬於「大嘴巴」的薛仕凌，爆發閃兵醜聞，是否有去關心對方？懷秋笑得尷尬：「沒有特別聯絡。」近期一堆昔日著名團體再合體，也有不少人敲碗「大嘴巴」，懷秋則稱有機會當然百分之百願意，可是自己恐怕得先暖身，因為現在已有年紀，光站起來都能聽到膝蓋有喀啦喀拉的響聲。