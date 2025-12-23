我是廣告 請繼續往下閱讀

美國隊已經為復仇做好了萬全準備。費城費城人當家球星、兩屆國聯MVP得主哈波（Bryce Harper），於美國時間23日透過個人Instagram正式宣布，將參加明年3月舉行的世界棒球經典賽（World Baseball Classic），披上美國隊戰袍出征，也讓這支球隊組成了目前最豪華的陣容。哈波在貼文中寫道：「15歲那年，我第一次把這個顏色穿在身上，那種感覺無可取代。我非常興奮能夠宣布，將在WBC為美國隊出賽。」並附上「#forglory（為了榮耀）」的標籤，展現強烈求勝企圖。哈波的加入，補上了美國隊名單中唯一尚未確定的一壘位置，也意味著這支星光熠熠的美國隊，終於完成「完全體」。現年33歲的哈波，生涯累積363轟，是近十多年大聯盟最具代表性的超級強打者之一。本季出賽132場，繳出打擊率.261、27轟、75分打點的成績，這也將是他生涯首次參加WBC。目前已公布的美國隊名單堪稱夢幻等級——投手群方面，包括：老虎王牌、塞揚獎得主是史金庫柏（Tarik Skubal）、海盜怪物新星史金恩茲（Paul Skenes）、巨人主力先發韋伯（Logan Webb）、教士終結者米勒（Mason Miller）。野手陣容同樣星光熠熠：由洋基球星賈吉（Aaron Judge）擔任隊長、單季60轟的水手捕手重砲勞雷（Cal Raleigh）、再加上如今正式點頭的哈波鎮守一壘。攻守戰力幾乎無死角，外界普遍形容這支美國隊為「史上最強版本」。劍指日本 誓言奪回世界第一美國隊上屆WBC在冠軍戰不敵日本，目送日本完成封王，也讓本屆賽事多了一層「復仇」意味。隨著、壓軸加盟，美國隊已集結投、打、守三線最頂級戰力，目標只有一個——終結日本霸業、重奪WBC冠軍。在全球棒球迷高度期待下，這場美日巔峰對決的氣氛，也隨著Harper的參戰正式升溫。