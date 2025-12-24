我是廣告 請繼續往下閱讀

▲齊森姆向來以鮮明個性與強烈舞台感著稱，被視為天生適合紐約鎂光燈的球員。（圖／美聯社／達志影像）

紐約洋基休季補強與清倉傳聞不斷，近日焦點落在隊內話題人物——「30轟、30盜」成就達標的齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）身上。由於洋基左打者比例偏高，加上齊森姆將於下季結束後成為自由球員，目前尚未與球隊展開續約談判，讓他的未來去向引發外界高度關注。目前亞特蘭大勇士與洛杉磯天使都曾試探性詢問齊森姆交易的可能性，市場上也有可能用多倫多藍鳥強打比薛特（Bo Bichette）取代他的傳聞。多家美媒點名，洋基正評估透過交易補強投手與外野戰力，而齊森姆因此被捲入潛在交易包裹之中。特別的是，洋基被爆出已對藍鳥自由球員比薛特展現興趣，被視為可能的「替代方案」，更讓相關傳聞迅速升溫。洋基總教練布恩（Aaron Boone）接受紐約媒體《Pinstripe Nation》訪問時表示，球隊確實仍在調整名單結構，「很多事情都有可能發生」，但他也強調，齊森姆依然是自己心目中的核心球員之一。「我對他有很高期待，也計畫把他放在打線中心棒次位置，」布恩說道，「只是特定情況下，球隊之間是否會產生合適的配對，我無法預測。」然而，另一方面，洋基被點名正評估引進比薛特作為二壘或內野主力，同時也傳出勇士與天使曾向洋基詢問齊森姆的交易可能性，讓局勢更加撲朔迷離。面對甚囂塵上的流言，齊森姆終於親自吐露心聲。他坦言，自己對於離開紐約毫無興趣。「我不想離開紐約，」齊森姆直言不諱地說，「只要你曾在這裡打過球，就會明白，真的會捨不得走。但最後還是得看球隊是否需要我。他們想要的是30–30？還是40–40？」齊森姆向來以鮮明個性與強烈舞台感著稱，被視為天生適合紐約鎂光燈的球員。他的發言，也被解讀為向管理層喊話，希望洋基正視他在球隊中的價值。洋基總管凱許曼（Brian Cashman）則延續一貫作風，僅表示球隊會「保持開放態度」評估各種可能性，並未正面否認任何方案。