美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）芝加哥白襪日前簽下日本強打村上宗隆後持續補強，今（24）日以1年450萬美元（約為1.4億台幣）簽下32歲前首輪大物左投紐康姆（Sean Newcomb），可望帶領白襪的牛棚實力有所提升。紐康姆生涯初期曾擔任球隊先發投手角色，他也是2014年選秀會天使首輪指名，至今累積30勝30敗、防禦率4.20，效力過勇士、小熊、運動家與紅襪。紐康姆在2025年球季效力紅襪與運動家，合計出賽48場（其中5場先發），投92又1/3局，戰績2勝5敗、防禦率2.73，另有2次救援成功、4次中繼成功與91次三振。其中他於5月27日被交易至運動家後表現更為亮眼，36場後援投出1.75防禦率，被打擊率僅0.214，51又1/3局送出50K，其5月底以來的防禦率排名全聯盟後援投手前段班。近期接連在自由市場有所動作，對於戰績連年不佳的白襪來說確實算個新氣象，對此白襪總管蓋茲（Chris Getz）在受訪時也表示自己這段時間幾乎沒休息，並強調「我真的很享受這份工作，總是想著如何讓球隊變得更好，這或許會讓家人和同事有點困擾。」他也強調，無論是村上宗隆或紐康姆，都是朝提升戰力的重要一步。隨著紐康姆的加入，白襪也預計讓他在牛棚與先發之間彈性運用，提升左投深度。而為了騰出40人名單，白襪也將羅里森（Ryan Rolison）指定讓渡。