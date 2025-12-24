我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）日前匹茲堡才大動作將明星內野手洛伊（Brandon Lowe）交易過來，今（24）日又有動作，將以2年2900萬美元（約為9.1億台幣）簽下自由球員一壘手奧赫恩（Ryan O’Hearn），這筆合約也將成為海盜近年罕見的大手筆補強。現年32歲的奧赫恩上季效力金鶯與教士，合計出賽544個打席，繳出打擊率0.281、上壘率0.366、長打率0.437的成績，並貢獻17轟、63分打點。他在金鶯時期表現尤為突出，更成為球隊唯一入選2025年明星賽的球員，隨後於交易截止日前被送往教士。奧赫恩生涯初期效力皇家一度開高走低，直到2023年轉戰金鶯後迎來轉機，近三季在巴爾的摩繳出0.277打擊率、OPS0.796、OPS+125的穩定輸出。上季更是其首度單季打席數突破500次，展現成熟打擊型態。左打的奧赫恩主要在一壘與角落外野輪替守備，其中一壘防守評價最佳，上季累積6次防守貢獻值（OAA），名列聯盟前段班。海盜先前即有補進左打者的需求，加上PNC球場右外野距離有利左打火力，奧赫恩被視為相當契合的拼圖。隨著海盜簽下奧赫恩，這筆合約不僅是海盜自2016年簽下諾瓦（Iván Nova）以來，首度與自由球員簽下複數年合約，也創下隊史對野手開出的最大自由市場合約紀錄，顯示管理層徹底翻新進攻戰力的決心。除了奧赫恩的加入，日前海盜也透交易迎來明星內野手洛伊，海盜經過這連串的補強，渴望改變上賽季進攻低迷的狀況。