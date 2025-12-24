美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇傳奇投手克蕭（Clayton Kershaw）在今年賽季結束後已經高掛球衣退休，而他在告別球場後也迎來人生新篇章，近日他也透過社群媒體宣布，與妻子艾倫（Ellen）迎接家中第5個孩子，是一名女嬰並且在12月19日平安出生，對此在貼文發出後也吸引許多球星按讚祝賀，其中就包括道奇的日本二刀流球星大谷翔平。

我是廣告 請繼續往下閱讀
克蕭喜迎第5個孩子　大谷、山本都按讚

在成功迎接孩子出生後，克蕭在貼文中寫道：「向大家介紹我們的新成員 Chloe Peach Kershaw，她在12月19日來到這個世界！她非常完美，哥哥和姊姊們都對她愛不釋手，我們由衷感謝這份生命的禮物。」貼文一出，包括大谷翔平、山本由伸在內的多名道奇隊友與球團官方帳號皆按讚祝賀，網壇傳奇比莉珍金（Billie Jean King）也留言獻上祝福。

克蕭早在今年父親節轉播中就親口宣布即將迎來第五個孩子，並透露是名女兒，讓當天成為難忘的父親節。他與艾倫是高中時期的戀人，2010年結婚，育有三子兩女，家庭生活始終是他職業生涯的重要支柱。

退休後的生活如何？克蕭：先陪伴家人

現年37歲的克蕭於2025年球季結束後退休，為18年全效力道奇的傳奇生涯畫下句點。他以三度奪下世界大賽冠軍完美謝幕，生涯累積223勝96敗、防禦率2.53、3052次三振，並榮獲1座國聯MVP、3座塞揚獎、5次防禦率王與11度入選明星賽，幾乎確立名人堂地位。

而在退休後，道奇棒球事務總裁佛里德曼（Andrew Friedman）已向克蕭提出未來回歸球團的可能性，但克蕭坦言，目前最重要的角色仍是「父親」。他表示，短期內不會考慮全職工作，希望先專心陪伴家人，享受與孩子們相處的時光。

消息來源：《newsweek》

MLB相關報導：

🔥MLB／外媒驚爆道奇「邪惡計畫」！想簽下2大球星：誰快來阻止他們

🔥道奇火球男凱利不打了！曾讓17號給大谷翔平　獲300萬保時捷跑車

🔥MLB／村上宗隆合約太廉價？名記坦言「錯估情勢」：生涯最大錯誤

相關新聞

MLB／海盜再補強！2年9.1億簽下明星重砲一壘手　上賽季繳出17轟

MLB／白襪又補強！簽下村上宗隆後再以1.4億簽下前首輪大物左投

MLB／勇士、天使皆傳對齊森姆有興趣！洋基可能用比薛特取代他　

MLB／道奇有望得到金手套外野手？隊媒呼籲打點人脈：與洛磯談判