我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇傳奇投手克蕭（Clayton Kershaw）在今年賽季結束後已經高掛球衣退休，而他在告別球場後也迎來人生新篇章，近日他也透過社群媒體宣布，與妻子艾倫（Ellen）迎接家中第5個孩子，是一名女嬰並且在12月19日平安出生，對此在貼文發出後也吸引許多球星按讚祝賀，其中就包括道奇的日本二刀流球星大谷翔平。在成功迎接孩子出生後，克蕭在貼文中寫道：「向大家介紹我們的新成員 Chloe Peach Kershaw，她在12月19日來到這個世界！她非常完美，哥哥和姊姊們都對她愛不釋手，我們由衷感謝這份生命的禮物。」貼文一出，包括大谷翔平、山本由伸在內的多名道奇隊友與球團官方帳號皆按讚祝賀，網壇傳奇比莉珍金（Billie Jean King）也留言獻上祝福。克蕭早在今年父親節轉播中就親口宣布即將迎來第五個孩子，並透露是名女兒，讓當天成為難忘的父親節。他與艾倫是高中時期的戀人，2010年結婚，育有三子兩女，家庭生活始終是他職業生涯的重要支柱。現年37歲的克蕭於2025年球季結束後退休，為18年全效力道奇的傳奇生涯畫下句點。他以三度奪下世界大賽冠軍完美謝幕，生涯累積223勝96敗、防禦率2.53、3052次三振，並榮獲1座國聯MVP、3座塞揚獎、5次防禦率王與11度入選明星賽，幾乎確立名人堂地位。而在退休後，道奇棒球事務總裁佛里德曼（Andrew Friedman）已向克蕭提出未來回歸球團的可能性，但克蕭坦言，目前最重要的角色仍是「父親」。他表示，短期內不會考慮全職工作，希望先專心陪伴家人，享受與孩子們相處的時光。