NPB日本職棒軟銀鷹王牌之一的上沢直之，今（24）日於球隊辦公室完成續約，推估年約維持不變，仍是2.5億日幣，成為台灣強投徐若熙的另一位大咖隊友。上沢直之本季先發23場拿下12勝，追平生涯最多，受訪時檢討今年表現，直言上半季表現不佳，「所以我希望，明年能從一開始就保持同樣水準。」上沢直之生涯發跡於日本火腿鬥士，2023年休賽季利用入札制度進軍美國職棒大聯盟，並與光芒簽下一份小聯盟合約，但隨後選擇轉投波士頓紅襪懷抱，但他旅美首年僅在大聯盟出賽2場，隔年便決定返回日本，選擇軟銀作為他的新東家，雙方簽下複數年合約。上沢直之稍早與球團完成續約，「很高興今年能夠為球隊做出一些貢獻。我想明年大家會期望我們表現得更好，所以我會盡我所能。」他也向身邊的人表達感謝：「這個球季並不輕鬆。自從加入軟銀以來，我得到來自隊內、福岡當地很多支持，正因如此，我才能保持健康，不斷進步。我想感謝所有幫助過我的人。」回顧今年球季，上沢直之坦言上半季表現不佳，「我覺得保持全年都有穩定的發揮非常重要，但今年上半季不太好，所以我希望明年能從一開始就保持同樣的水準。」當被問到會專注於改善哪部分時，上沢直之說道希望可以貢獻更多局數。本季上沢直之為軟銀出賽23場拿下12勝，追平生涯最多紀錄，他主投144.2局、防禦率2.74，並為軟銀贏得日本一做出貢獻。