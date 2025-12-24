我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊在世界棒球12強金牌戰打敗強敵日本隊，創下歷史拿下台灣成棒國際賽第一面金牌。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲終身奉獻於排球與體育教育的已故教練蔡崇濱，獲頒「終身成就獎」，以表彰其對臺灣體壇長達數十年的深遠貢獻。（圖／翻攝自精英獎直播）

入圍名單中，聚集了世大運表現亮眼的羽球好手丁彥宸、 射箭強手湯智鈞、高爾夫悍將俞俊安、十二強MVP「臺灣隊長」 陳傑憲，及蹲舉破世界紀錄的舉重好手楊森。



▲在「最佳男運動員獎」入圍名單中，聚集了世大運表現亮眼的羽球好手丁彥宸、射箭強手湯智鈞、高爾夫悍將俞俊安、十二強MVP「臺灣隊長」陳傑憲，及蹲舉破世界紀錄的舉重好手楊森。（圖／運動部提供） 🏆最佳女運動員獎



「最佳女運動員」 舉重好手陳冠伶、田徑不敗陳彩娟、寫下世大運體操歷史的陳瑞安、 拳擊金牌女將黃筱雯，及滑輪溜冰新星劉巧兮，皆寫下亮眼成績。



▲「最佳女運動員」舉重好手陳冠伶、田徑不敗陳彩娟、寫下世大運體操歷史的陳瑞安、拳擊金牌女將黃筱雯，及滑輪溜冰新星劉巧兮，皆寫下亮眼成績。（圖／運動部提供） 🏆最佳教練獎：曾豪駒



運動員成功背後，更少不了入圍「最佳教練傑出獎」的曾豪駒、劉宗泰、 劉展明、鄭焜杰和賴敏男教練，他們以專業的戰術， 打造出在國際賽場上叱吒風雲的優秀選手。



榮獲「最佳教練」殊榮的12強冠軍教頭曾豪駒在致詞時，首先向所有教練同仁表達最深的感謝與敬意。他表示，每一位教練每天都堅守在自己的崗位上，默默付出，只為讓選手能夠變得更好，也讓整個團隊持續進步。



曾豪駒指出，教練的價值不僅體現在比賽勝負上，更重要的是陪伴選手在不同階段的成長歷程，「能夠一路看著選手進步、成熟，就是身為教練最大的成就感。」他也期許未來能持續與所有夥伴並肩承擔責任，讓台灣的實力被世界看見。



談到獲獎，曾豪駒強調這並非個人榮耀，而是整個教練團共同努力的成果。「光靠一個人，絕對無法成就這樣的結果。」他感謝教練團夥伴們延續過往寶貴的經驗、彼此支援，才能累積出今日的成果。最後，曾豪駒展望未來，希望明年能再次凝聚球員、教練與球迷的心，攜手為國家努力，在國際舞台上持續為台灣爭光。



▲運動員成功背後，更少不了入圍「最佳教練獎」的曾豪駒、劉宗泰、劉展明、鄭焜杰和賴敏男教練，他們以專業的戰術，打造出在國際賽場上叱吒風雲的優秀選手。（圖／運動部提供） 🏆最佳運動團隊獎：中華女子拔河隊



「最佳運動團隊獎」則體現團結的巨大力量，由摘下首座世界冠軍的 12強中華棒球代表隊、雨中奮戰且創下世界運動會6連霸的中華女 子拔河隊、射箭世錦賽奪金的中華射箭女子團體， 及世界大學運動會表現亮眼的桌球男子團體， 及跆拳道品勢女子團體共同角逐。



▲「最佳運動團隊獎」由摘下首座世界冠軍的12強中華棒球代表隊、雨中奮戰且創下世界運動會6連霸的中華女子拔河隊、射箭世錦賽奪金的中華射箭女子團體，及世界大學運動會表現亮眼的桌球男子團體，及跆拳道品勢女子團體共同角逐。（圖／運動部提供） 🏆最佳新秀運動員獎：江靜緣



「最佳新秀運動員獎」入圍者，則預告臺灣體壇璀璨新星爆發力！ 包括跆拳道女將王婕菱、田徑鉛球投擲霸氣的江靜緣、 國際擊劍賽中以神速攻防突圍的李讓、 射箭世界盃一鳴驚人的許芯慈，及桌球新星陳忞昕等潛力新秀， 以銳不可擋的新世代氣勢，書寫自己的傳奇篇章。



▲「最佳新秀運動員獎」入圍者包括跆拳道女將王婕菱、田徑鉛球投擲霸氣的江靜緣、國際擊劍賽中以神速攻防突圍的李讓、射箭世界盃一鳴驚人的許芯慈，及桌球新星陳忞昕等潛力新秀。（圖／運動部提供） 🏆最佳運動精神獎：周天成



「最佳運動精神獎」入圍者包括不屈不撓的中華女子拔河隊、 永不放棄且全力奮戰，只為作孩子榜樣的周天成、88歲「 噴射機阿嬤」的田徑好手林潘秀雲、97歲「水陸兩棲」 的田徑及游泳好手唐成瑤， 及展現堅韌帕運精神的地板滾球好手陳銘哲， 他們的故事激勵人心，個個都是寫下驚嘆號的勇者。



▲「最佳運動精神獎」入圍者包括不屈不撓的中華女子拔河隊、永不放棄且全力奮戰，只為作孩子榜樣的周天成、88歲「噴射機阿嬤」的田徑好手林潘秀雲、97歲「水陸兩棲」的田徑及游泳好手唐成瑤，及展現堅韌帕運精神的地板滾球好手陳銘哲。（圖／運動部提供）

第114屆體育運動精英獎今年的「終身成就獎」由一生致力於推廣體育運動的已故蔡崇濱先生獲得，以肯定他對體育發展的卓越貢獻；而「特別獎」則頒給在12強棒球賽中表現亮眼、讓全國觀眾熱血沸騰的中華代表隊。此外，本屆體育精英獎還包括6項重要獎項，分別為「最佳男運動員獎」、「最佳女運動員獎」、「最佳教練獎」、「最佳運動團隊獎」、「最佳新秀運動員獎」以及「最佳運動精神獎」，各獎項得主在今（24）日舉行的頒獎典禮上正式揭曉，讓《NOWnews》帶您緊盯獲獎的最新動態。這支不被看好的中華隊在2024年第三屆世界棒球12強賽中，用實際表現徹底顛覆質疑。無論投手群的穩定壓制、打線的關鍵發揮，或是守備端的高度專注，臺灣隊場場拚戰、全力以赴，以超越預期的整體戰力一路過關斬將，最終成功登頂，奪下隊史重要的世界冠軍。12強冠軍教頭曾豪駒致詞時表示，棒球一直是國內最受關注的運動之一，而國際賽事更能凝聚球迷與全民的心，「透過這樣的舞台，不只是比賽，更讓全世界看見臺灣、認識我們的棒球實力。」他指出，這次的成果不僅屬於場上的球員與教練團，也代表著臺灣棒球長年累積的能量。他特別感謝過去一代又一代前輩的付出與努力，認為正是因為前人留下的寶貴經驗，才能讓現今的國家隊站在更高的起點上，締造屬於這一代的榮耀。談到球員時，曾豪駒語氣充滿感激與驕傲。他表示，感謝所有選手願意接受挑戰，勇敢迎戰世界各國的頂尖強敵，最終才能攜手奪下勝利。他也期許，這次的成功只是開始，「希望這是第一次，但絕對不是最後一次。」終身奉獻於排球與體育教育的已故教練蔡崇濱，獲頒「終身成就獎」，以表彰其對臺灣體壇長達數十年的深遠貢獻。蔡崇濱多次肩負國家隊領隊重任，曾率領我國高中男女排球代表隊前往波多黎各，參加2002年國際學校體育總會（ISF）排球錦標賽，最終分別奪得季軍與亞軍，為國爭光。蔡崇濱的兒子表示，父親在過世前約五年，身體狀況已明顯走下坡，但他始終沒有停下腳步。即便長期受到腰痛、手指僵硬等不適影響，蔡教授仍堅持每天坐在電腦前，一字一句將畢生累積的專業知識轉化為文字，只希望能為台灣體育留下有系統、有深度的經驗傳承。他不僅親自打字，列印後還反覆校對修正，家人在整理遺物時，才發現留下來的校對稿竟堆成厚厚一疊，足見其投入程度與責任感。蔡崇濱的兒子最後表示，蔡教授晚年完成的多本著作，正是希望將自身經驗化為公共資產，讓更多人受惠，進一步推動台灣運動發展。這份對體育的熱情與堅持，也成為後輩心中最珍貴的典範。在「最佳男運動員獎」