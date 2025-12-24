我是廣告 請繼續往下閱讀

世界棒球12強中華隊在東京巨蛋高捧首座世界冠軍金盃，成為今年台灣運動界最難忘時刻， 今（24）日第114屆體育運動精英獎「最佳教練獎」，也由中華隊總教練曾豪駒獲得，他上台時感性地說，「不只是我，每一位教練、選手都很優秀，為國家爭取成績，12強奪冠，讓世界看見台灣，最佳教練獎，則是中華隊教練團共同的榮耀。」運動精英獎「最佳教練獎」入圍者包含曾豪駒、劉宗泰、劉展明、鄭焜杰和賴敏男教練，最終由棒球12強率領中華隊奪下世界冠軍的曾豪駒獲得。「首先我先跟大家教練說聲辛苦了，每一位教練選手都很優秀，為國家爭取好成績。」曾豪駒談到教練生涯，「身為教練，最大的成就感就是陪伴球員成長，看著他們變得越來越好。」曾豪駒坦言，棒球要爭取好成績蠻不容易，這次獲得最佳教練獎，則是整個12強教練團共同的榮耀。對於明年3月開打的經典賽，曾豪駒也分享備戰近況，尤其針對旅外選手的溝通仍在持續中，「跟國外球團持續協調，有很多球員陸續回覆出賽意願，也聽到很多好消息，會努力把團隊整合到最好。」本屆中華隊帶著12強新科冠軍身分挑戰經典賽，曾豪駒認為，每一次國際賽都還是有很大的壓力「12強世界冠軍，讓中華隊更受到注目， 會期待是不是每一次都冠軍。對我們教練團而言，則是希望把球員優勢展現出來，不留遺憾。」除了曾豪駒之外，12強隊長陳傑憲則入選運動精英獎「年度男運動員獎」，曾豪駒稱讚陳傑憲實至名歸，「他在比賽時展現好的狀態，場下串連起每個球員，凝聚全台灣人的心，他絕對實至名歸。」