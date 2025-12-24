🔥精英獎／周天成拿獎很意外！用小伙子心態打球：一輪遊也要撐下去

我是廣告 請繼續往下閱讀

114年體育運動精英獎今（24）日舉行頒獎典禮，「最佳運動精神獎」由台灣羽球一哥周天成奪得。去年甫戰勝初期大腸癌、並在今年屢創「最年長」紀錄的周天成，上台領獎時顯得相當驚訝，他謙虛表示自己完全沒預料會得獎，並強調：「我不能決定輸贏，但可以決定態度。」現年35歲的周天成，去年在健康檢查中意外發現罹患初期大腸癌，這對頂尖運動員而言無疑是巨大打擊。然而他以驚人的意志力戰勝病魔並重返賽場，今年更在印尼羽球公開賽（超級1000系列）男單4強賽中，強勢擊敗泰國名將、現任世界球王昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），寫下該等級賽事史上闖進決賽最年長選手的紀錄，並在台北公開賽勇奪亞軍。致詞後周天成受訪時坦言面對台下掌聲，在台上心情有點「矇」，他自謙道：「我完全沒有預料到會得獎，我覺得入圍的其他4組都比我更有運動精神。這是我一直以來都在做的事情，覺得非常意外。」當被問及許多年輕選手都將他視為「拚勁典範」時，周天成分享了他的心路歷程。他認為，身為運動員必須將心態擺正並回到初心，「以前的目標是世界冠軍、奧運金牌，為了這個目標要做任何事情。對我來說，我就是要像個小伙子一樣，全力去衝擊對方，而不是站在那邊等著被衝擊。」周天成也感性提到，職業生涯並非總是光鮮亮麗，他也曾面臨「一輪遊、二輪遊」的低潮，「即便遇到這些不順遂，還是要堅持，要知道訓練是為了什麼。如果大家能在我身上感受到運動精神的話，是我的榮幸。」原本只準備了頒獎人台詞的周天成，在受訪特別感謝評審的肯定以及一路上眾多人的幫助，讓他能更專注於球場事務。他最後堅定表示，未來將繼續秉持這份運動精神，代表台灣在國際賽場上奮鬥，「我會繼續用積極的態度去打每一場比賽。」