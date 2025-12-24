樂天桃猿今（24）日正式宣布，與右投手Kyle Marman達成合約共識，中文譯名為「魔爾曼」，作為球團2026年球季洋將戰力布局的重要一環。

我是廣告 請繼續往下閱讀
魔爾曼高達190公分　曾效力美職守護者隊

魔爾曼身高190公分，於 2019 年自美國職棒克里夫蘭守護者隊體系展開職業生涯，2025年球季效力於獨立聯盟美國協會期間，19場出賽19場先發，主投123局，防禦率3.07，送出140次三振、僅35次保送，展現穩定的投球內容與壓制力。

投球型態與樂天桃猿球團契合　魔爾曼表達入隊期待

球團表示在評估過程中，著重於魔爾曼的續航能力與投球威力，且認為其投球型態與球隊輪值規劃高度契合。雙方合約洽談順暢，並迅速達成共識。

魔爾曼預計於農曆年後向球團報到，同時也表達對加入樂天桃猿的高度期待，盼能盡快與10號隊友見面，投入新球季備戰。球團將持續強化外籍選手陣容，為 2026 年球季做好萬全準備。

中職相關報導：

🔥精英獎／陳柏清樂見王維中加入台鋼！談對學長印象：酷酷的好帥氣

🔥中職／台鋼雄鷹王維中、黃子鵬雙劍合璧！效益大於「1洋投」嗎？

相關新聞

中職／台鋼雄鷹王維中、黃子鵬雙劍合璧！效益大於「1洋投」嗎？

中職／王維中加盟台鋼雄鷹！與哥哥王躍霖聚首　隊史第2對兄弟檔

中職領隊會議3重點一次看！球場維安升級　楊清瓏：強化安檢力道

中職／25人保護名單不該外流！富邦悍將林威助直言：影響信賴關係