▲禾浩辰（左）向吳品潔（右）下跪求婚前，把鑽戒藏在襪子裡，很有巧思。（圖／翻攝自禾浩辰Bruce臉書）

▲禾浩辰（如圖）在電影《等一個人咖啡》裡因為打賭輸了，必須穿比基尼抱白菜溜冰，陽光又逗趣的模樣，成為觀眾心中經典的一幕。（圖／翻攝自等一個人咖啡臉書）

演藝圈再添一樁粉紅喜事！男星禾浩辰今（24）日聖誕平安夜傳出求婚成功的好消息，對象是相識多年的好友吳品潔。這對過往在螢光幕前互動逗趣，一起演出《你有念大學嗎？》的朋友，現在友情昇華為愛情並修成正果，讓大批粉絲又驚又喜。禾浩辰當年憑藉九把刀電影《等一個人咖啡》中「阿拓」一角走紅，過去的藝名是布魯斯，已從陽光大男孩蛻變為成熟男神，更在35歲這年宣佈將與吳品潔攜手共度下半生。禾浩辰經紀人表示，浩辰即將進入人生下一階段了，很替他開心。經紀人也轉達禾浩辰想跟大家說的話，「家有喜事，浩辰與各位分享小小幸福：『都說伴侶是自己選擇的家人，而我的家也因此完整了。』」禾浩辰為了這場求婚策劃許久，特別先把戒指藏在襪子裡，當他拿出鑽戒單膝下跪，深情告白承諾照顧對方下半輩子時，吳品潔也忍不住感動落淚，邊哭邊笑地大喊：「我願意！」現場氣氛溫馨又感人。兩人從無話不談的好友，一路互相扶持，如今決定攜手共度餘生，讓這段佳話更添浪漫色彩。藝人好友威廉也留言敲碗催生：「快點加入爸爸的行列！」粉絲也送上祝福，「從你有念大學嗎看你們到現在，真的大恭喜」、「要幸福長久喔」。今年34歲的禾浩辰，出道初期以藝名「布魯斯」闖蕩演藝圈。2014 年，他被九把刀相中，挑大樑主演電影《等一個人咖啡》，在片中飾演憨厚深情的男主角「阿拓」，劇中設定他一次打賭輸了，必須穿比基尼帶著一顆白菜溜冰，爆笑的設定，加上陽光笑容與精實身材讓他一夕爆紅，成為當時的票房新星。「布魯斯」是他學生時期的外號，他在2018年正式揮別「布魯斯」這個名字，改用本名「禾浩辰」重新出發。近年來他在戲劇領域表現亮眼，從《比悲傷更悲傷的故事》到《月老》，演技越發成熟內斂，事業有成，感情生活也傳出好消息，真的找到了屬於他在等的那一個人。