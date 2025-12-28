跨年夜去哪裡可以看到日本、韓國明星？今年跨年夜各縣市政府紛紛出奇招邀請日本、韓國明星來台，古代是三國鼎立，本年度的跨年晚會可是六國鼎立，所有卡司都是超大咖，台北市跨年邀請KARA時隔八年來台、新北甚至開啟雙舞台邀請華莎、樋口愛等人開唱，《NOWNEWS今日新聞》為您整理2026跨年夜日、韓巨星出沒地點，讓您不會錯過任何一場精彩表演。
KARA在台北跨年！睽違八年來台開唱
出沒韓星：KARA
地點：台北市政府前市民廣場（臺北市信義區市府路1號）
主持人：吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓
演出陣容：KARA、蔡健雅、韋禮安、周湯豪、玖壹壹、美秀集團、李千娜、安心亞、Bii畢書盡、GENBLUE幻藍小熊、高爾宣OSN、U:NUS、Dragon Beauties 小龍女
想跟華莎看煙火！淡水、八里新北晚會雙舞台
出沒韓星：華莎HWASA
地點：淡水漁人碼頭星光舞台
主持人：江振愷Terry、林姮均
演出陣容：華莎HWASA蘇慧倫、蕭煌奇、黃偉晉、OZONE、張語噥、小男孩樂團、隨心所欲樂團、李炳輝、YOYO家族、全方位樂團。
出沒日星、韓星：樋口愛、babyDONTCry
地點：八里左岸星月舞台
主持人：黃鐙輝、曾子余、梁舒涵
演出陣容：樋口愛、babyDONTCry、動力火車、U:NUS、陳華、梁文音、babyMINT、以莉・高露、、梁舒涵&Dylan、PALLAS帕拉斯、賴晏駒、OPEN!家族
APINK桃園跨年！想找Mr. Chu在這裡
出沒韓星：APINK
地點：樂天桃園棒球場（桃園市中壢區領航北路一段1號）
主持人：唐綺陽、KID 林柏昇、Dora謝雨芝
演出陣容：Apink、宇宙人、徐若瑄、温嵐、YELLOW黃宣、蕭秉治、陳勢安、J.Sheon、派偉俊、HUR+、icyball冰球樂團
HIGHLIGHT也來了！在雲林掀二代團回憶
出沒韓星：HIGHLIGHT
地點：雲林縣立田徑場
主持人：閃亮DJ堯一堯、丫頭 詹子晴
演出陣容：HIGHLIGHT、羅志祥、周湯豪、艾怡良、舞思愛、吳卓源、AcQUA 源少年、薛恩、慢慢說、甜約翰、西屯純愛組
MAMAMOO全台跑透！中文天后頌樂在嘉義
出沒韓星：Solar頌樂
地點：嘉義市政府北棟大樓預定地
主持人：蔡昌憲、瑪麗
演出陣容：Solar頌樂、蕭煌奇、羅志祥、林美秀、許富凱、馬念先、Crispy脆樂團、守夜人、ARKis、F.F.O、鄒序、莊蕎嫣、廖士賢、王彙筑
台南日韓星一把抓！STAYC、鈴木愛理都來了
出沒日星、韓星：STAYC🇰🇷、ALL(H)OURS🇰🇷、鈴木愛理🇯🇵
地點：臺南永華市政中心西側廣場
主持人：吳建恆、徐凱希
演出陣容：STAYC、鈴木愛理、八三夭、理想混蛋、9m88、魏浚笙、ALL(H)OURS、麋先生 MIXER、李竺芯、派偉俊Patrick Brasca、FEniX、康康、JADE、F.F.O、Angie安吉
南台灣還有權恩妃！讓高雄寒冬超火熱
出沒韓星：權恩妃
地點：夢時代購物中心／時代大道
主持人：陳漢典、阿本、林葦妮（木木）
演出陣容：權恩妃、Lulu黃路梓茵、告五人、八三夭、滅火器、芒果醬、鳳小岳&壓克力柿子、熊仔、鼓鼓、AcQUA源少年、Angie安吉、洪暐哲、邱淑蟬、陳忻玥、Ponay的原式大樂隊
