跨年夜去哪裡可以看到日本、韓國明星？今年跨年夜各縣市政府紛紛出奇招邀請日本、韓國明星來台，古代是三國鼎立，本年度的跨年晚會可是六國鼎立，所有卡司都是超大咖，台北市跨年邀請KARA時隔八年來台、新北甚至開啟雙舞台邀請華莎、樋口愛等人開唱，《NOWNEWS今日新聞》為您整理2026跨年夜日、韓巨星出沒地點，讓您不會錯過任何一場精彩表演。

KARA在台北跨年！睽違八年來台開唱

出沒韓星：KARA

地點：台北市政府前市民廣場（臺北市信義區市府路1號）

主持人：吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓

演出陣容：KARA、蔡健雅、韋禮安、周湯豪、玖壹壹、美秀集團、李千娜、安心亞、Bii畢書盡、GENBLUE幻藍小熊、高爾宣OSN、U:NUS、Dragon Beauties 小龍女

想跟華莎看煙火！淡水、八里新北晚會雙舞台

出沒韓星：華莎HWASA

地點：淡水漁人碼頭星光舞台

主持人：江振愷Terry、林姮均

演出陣容：華莎HWASA蘇慧倫、蕭煌奇、黃偉晉、OZONE、張語噥、小男孩樂團、隨心所欲樂團、李炳輝、YOYO家族、全方位樂團。

出沒日星、韓星：樋口愛、babyDONTCry

地點：八里左岸星月舞台

主持人：黃鐙輝、曾子余、梁舒涵

演出陣容：樋口愛、babyDONTCry、動力火車、U:NUS、陳華、梁文音、babyMINT、以莉・高露、、梁舒涵&Dylan、PALLAS帕拉斯、賴晏駒、OPEN!家族

▲2026閃耀新北「1314跨河煙火」即將在12/31於新北淡水漁人碼頭熱鬧登場，今年卡司邀請到韓星HWASA華莎（如圖），另外還有蘇慧倫、蕭煌奇、黃偉晉、OZONE、張語噥、樋口愛、動力火車、U:NUS、陳華、梁文音等超強卡司。（圖／新北市文化局臉書）
▲2026閃耀新北「1314跨河煙火」即將在12/31於新北淡水漁人碼頭熱鬧登場，今年卡司邀請到韓星HWASA華莎（如圖）、樋口愛等超強卡司開唱。（圖／新北市文化局臉書）
APINK桃園跨年！想找Mr. Chu在這裡

出沒韓星：APINK

地點：樂天桃園棒球場（桃園市中壢區領航北路一段1號）

主持人：唐綺陽、KID 林柏昇、Dora謝雨芝

演出陣容：Apink、宇宙人、徐若瑄、温嵐、YELLOW黃宣、蕭秉治、陳勢安、J.Sheon、派偉俊、HUR+、icyball冰球樂團

HIGHLIGHT也來了！在雲林掀二代團回憶

出沒韓星：HIGHLIGHT

地點：雲林縣立田徑場

主持人：閃亮DJ堯一堯、丫頭 詹子晴

演出陣容：HIGHLIGHT、羅志祥、周湯豪、艾怡良、舞思愛、吳卓源、AcQUA 源少年、薛恩、慢慢說、甜約翰、西屯純愛組

▲雲林2026跨年晚會有HIGHLIGHT、羅志祥、周湯豪等11組演出陣容。（圖／雲林縣政府提供yunlin.gov.tw/）
▲雲林2026跨年晚會有HIGHLIGHT、羅志祥、周湯豪等11組演出陣容。（圖／雲林縣政府提供yunlin.gov.tw/）
MAMAMOO全台跑透！中文天后頌樂在嘉義

出沒韓星：Solar頌樂

地點：嘉義市政府北棟大樓預定地

主持人：蔡昌憲、瑪麗

演出陣容：Solar頌樂、蕭煌奇、羅志祥、林美秀、許富凱、馬念先、Crispy脆樂團、守夜人、ARKis、F.F.O、鄒序、莊蕎嫣、廖士賢、王彙筑

台南日韓星一把抓！STAYC、鈴木愛理都來了

出沒日星、韓星：STAYC🇰🇷、ALL(H)OURS🇰🇷、鈴木愛理🇯🇵

地點：臺南永華市政中心西側廣場

主持人：吳建恆、徐凱希

演出陣容：STAYC、鈴木愛理、八三夭、理想混蛋、9m88、魏浚笙、ALL(H)OURS、麋先生 MIXER、李竺芯、派偉俊Patrick Brasca、FEniX、康康、JADE、F.F.O、Angie安吉

南台灣還有權恩妃！讓高雄寒冬超火熱

出沒韓星：權恩妃

地點：夢時代購物中心／時代大道

主持人：陳漢典、阿本、林葦妮（木木）

演出陣容：權恩妃、Lulu黃路梓茵、告五人、八三夭、滅火器、芒果醬、鳳小岳&壓克力柿子、熊仔、鼓鼓、AcQUA源少年、Angie安吉、洪暐哲、邱淑蟬、陳忻玥、Ponay的原式大樂隊

▲ 「2026雄嗨趴」跨年晚會啟動倒數，17組國內外演出團體、卡司陣容堅強，重磅邀請韓國「Waterbomb水彈女王」權恩妃 KWON EUNBI獨家獻唱，更以6,900發、240秒的絢爛花火迎接新年，以滿滿誠意陪伴市民朋友跨年。（圖／高市府提供）
▲權恩妃KWON EUNBI受邀來到高雄跨年。（圖／高市府提供）

