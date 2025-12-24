我是廣告 請繼續往下閱讀

曾豪駒今（24）日於114屆體育運動精英獎獲得「最佳教練獎」，會後分享2026年經典賽備戰狀況，由於美國、日本正努力組成史上最強夢幻隊，南美洲各國也都徵召大聯盟球星參戰，中華隊則會以中職球員、搭配部分旅外球員組成，儘管與各國星度差距大，中華總教練曾豪駒表示不擔心，曾豪駒坦言，看到本屆WBC特別多大聯盟選手參戰，賽事精彩度、關注度可能都會提升很多，自己也很期待。 「把過程做好，結果自然會出現。 」今早傳出日本火腿鬥士願意放行古林睿煬、孫易磊2位台灣球員加入，對於旅日選手的參賽意願，曾豪駒則表示可以理解球團想法，「像是若熙、安可，都是今年剛簽約，可以理解球團規劃上，會希望先看到他們春訓狀態，我們這邊也還在協調中。」由於美國現在正適逢聖誕連假，關於各隊回覆中華隊選手出賽意願，仍要一段時間等待，當被問到「龍仔」隆恩（Jonathon Long）、「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）2位台裔球星的來台時間點時，曾豪駒透露，由於曾豪駒今年上任樂天桃猿總教練，他也表示，未來數月仍以中華隊集訓為主，也跟球團溝通過了，「設定上都照著做，有跟董事長那邊協商，也希望不要有後顧之憂，全力支援WBC。」曾豪駒認為，樂天桃猿近年隨著戰績穩定，訓練上已經養成一個系統，「流程不會有太多問題。」曾豪駒也說，既然選擇了重新接下帥印，之後就會盡全力把球隊整合好。