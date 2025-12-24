我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳品潔（右）被男友禾浩辰（左）求婚成功。她也祝福所有看到她求婚影片的人，都能幸福快樂。（圖／翻攝自吳品潔IG@pinpin_woo）

聖誕節演藝圈傳出大喜訊！男星禾浩辰向女友吳品潔求婚成功。吳品潔今（24）日傍晚也在IG曬出滿滿幸福的被求婚宣影片，她表示，自己平日習慣當個嘻嘻鬧鬧的配角，沒想到當花束送到面前時，整個人驚喜到漲成粉紅色，更讓她不可置信的是，兩人明明住在一起，她卻完全沒發現男友的精心佈局。吳品潔表示，原本以為只是一場快樂的聖誕交換禮物環節，沒想到瞬間變成了浪漫的求婚現場。對於禾浩辰的保密功夫，她感到相當佩服：「住在一起，居然完全沒有發現。」當驚喜降臨時，她形容自己整個人羞紅了臉，從配角變成了人生主角。除了現場的鮮花與驚喜，回到家後還有更深情的彩蛋。吳品潔透露，回家發現還有好多種版本的手寫告白，原本她以為自己不會哭，但是破防了，「畢竟在極致的感動下我還是很幽默哈哈哈」。即使感動落淚，她也不改調皮本性，感謝另一半所有的用心。吳品潔甜蜜地說：「在一起的每個日子，我都知道你是這麼好、這麼溫柔的人，讓我一直很幸福。所以謝謝，所以感恩，所以願意。」正式宣告與禾浩辰攜手邁向人生下一階段，充滿粉紅泡泡的宣言，她也祝福所有看到這則貼文的人都能幸福。