聖誕節演藝圈傳出大喜訊！男星禾浩辰向女友吳品潔求婚成功。吳品潔今（24）日傍晚也在IG曬出滿滿幸福的被求婚宣影片，她表示，自己平日習慣當個嘻嘻鬧鬧的配角，沒想到當花束送到面前時，整個人驚喜到漲成粉紅色，更讓她不可置信的是，兩人明明住在一起，她卻完全沒發現男友的精心佈局。
交換禮物變終身大事 吳品潔驚呼：完全沒發現
吳品潔表示，原本以為只是一場快樂的聖誕交換禮物環節，沒想到瞬間變成了浪漫的求婚現場。對於禾浩辰的保密功夫，她感到相當佩服：「住在一起，居然完全沒有發現。」當驚喜降臨時，她形容自己整個人羞紅了臉，從配角變成了人生主角。
除了現場的鮮花與驚喜，回到家後還有更深情的彩蛋。吳品潔透露，回家發現還有好多種版本的手寫告白，原本她以為自己不會哭，但是破防了，「畢竟在極致的感動下我還是很幽默哈哈哈」。即使感動落淚，她也不改調皮本性，感謝另一半所有的用心。
吳品潔向禾浩辰告白 每天都知道你的好
吳品潔甜蜜地說：「在一起的每個日子，我都知道你是這麼好、這麼溫柔的人，讓我一直很幸福。所以謝謝，所以感恩，所以願意。」正式宣告與禾浩辰攜手邁向人生下一階段，充滿粉紅泡泡的宣言，她也祝福所有看到這則貼文的人都能幸福。
吳品潔全文
沒想過有一天會有這種場景
大部分的時間都喜歡當嘻嘻鬧鬧的配角
突然拿到花的時候，整個人漲成粉紅色
住在一起，居然完全沒有發現
本來只是快樂的交換禮物
結果變成是浪漫的聖誕節💗💗💗
回到家發現還有好多種版本的手寫告白
我本來以為我不會哭的
畢竟在極致的感動下我還是很幽默哈哈哈
謝謝所有的用心
朋友問我直到今天還有暈呼呼的感覺嗎？
我想了想 好像沒有❣️
因為在一起的每個日子
我都知道你是這麼好 這麼溫柔的人
讓我一直很幸福
所以謝謝 所以感恩 所以願意🥰
#祝福看見的所有人平安健康快樂
資料來源：吳品潔IG
