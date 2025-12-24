我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金宇彬（左）罹癌期間，申敏兒（右）堅定不移地陪在他身邊。（圖／IG@ament_official）

韓國藝人申敏兒與金宇彬愛情長跑10年後，終於在本月20日完成婚禮、修成正果。兩人堅定不移的愛情，也成了一段佳話，在金宇彬罹患鼻咽癌、被宣判恐怕只剩6個月性命時，申敏兒「頭頂供養米」跑到慶州南山觀世音菩薩前祈求，堅定陪在男友身邊。抗癌成功的金宇彬，雖然現在都可以笑著聊到這件事，但其實他當年非常害怕又恐懼，不過他也認為這是上天給他的假期，還曾在節目中鼓勵病友：「這不是因為我們做錯什麼、或是活錯才遇到這種事，我們只是運氣比較差」。金宇彬在2017年5月被診斷罹患鼻咽癌後，宣布暫停所有演藝工作，專心接受治療，並在2019年恢復健康後復出。雖然現在金宇彬都可以笑著談到抗癌的事情，但其實他曾在2023年5月登上《劉QUIZ ON THE BLOCK》時，坦承其實當時非常害怕又恐懼。不過他也樂觀認為這是上天給他的假期，讓他從繁忙的日行程中有了休息時間，可以停下腳步反思自己的健康、家人等，也學會了寫日記、每天祈禱，體會到了日常的珍貴。曾經歷過人生低潮的金宇彬，透露公開自己的抗癌故事是因為在當時收到了很多禱告，因此得到很多力量，希望把這個祝福傳達給其他病友。金宇彬也以過來人心態，向所有處於低潮的人喊話：「這不是因為我們做錯什麼、或是活錯才遇到這種事，我們只是運氣比較差而已，在經歷這段時間的同時，請不要感到後悔或自責，要想著自己跟愛的人振作起來」。金宇彬在2017年5月罹患鼻咽癌，甚至遭診斷活不過6個月，他因此全面暫停演藝工作，專心接受治療，抗癌期間不只歷經化療與35次放射線治療，還暴瘦了20公斤，好在他在治療1年多後康復，於2019年2月正式復出。而在金宇彬抗癌期間，女友申敏兒也不離不棄，在20日的婚禮中，兩人的證婚人法輪師父，還公開了申敏兒的感人事蹟，「敏兒是一個心地溫暖又善良的人，從10多年前開始，就持續資助貧困孩童。宇彬曾經因為健康狀況不佳而經歷一段艱難時期，當時敏兒頭頂供養米，前往慶州南山觀世音菩薩前，跨越宗教一起誠心祈禱」，希望神明能救救金宇彬，兩人堅定的感情，讓外界都非常感動。