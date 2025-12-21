我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金宇彬、申敏兒（右）婚紗照拍攝幕後公開，工作人員透露金宇彬眼神超有愛。（圖／IG@ament_official）

韓星金宇彬、申敏兒因拍廣告結識，兩人交往十年後宣布結婚，昨（20）日在首爾舉辦婚禮，而經紀公司也曝光兩人超甜婚紗照，隨後攝影團隊公開了兩人拍攝花絮，「金宇彬看著申敏兒的樣子，完全就是新郎的眼神。」一名經手金宇彬、申敏兒婚紗照的幕後人員在社群曝光兩人拍攝花絮，「那是跟好友一起打造的拍攝場景，初雪那天真的超冷，但在那場景拍攝就跟偶像劇一樣」，透露了當天拍攝時的浪漫氣氛，那名人員也寫為新人寫下祝福，「祝福演員金宇彬、申敏兒，以後也會支持你們。」另一名攝影業者也透露，「上天也在祝福金宇彬、申敏兒結婚，當天初雪下得很大，看著兩人在雪中緊抱彼此，讓我再次相信了愛的意義」、「金宇彬看著申敏兒穿禮服的眼神，完全就是新郎在看新娘」，愛情長跑10年的兩人，愛得低調卻火熱，幸福氛圍感染身邊所有人。金宇彬、申敏兒昨日晚間6點於新羅飯店舉行婚禮，雖然事前對外強調「不公開」，但現場依舊星光熠熠，賓客陣容幾乎把婚禮現場直接升級為頒獎典禮等級。包括柳俊烈、BTS成員V、金泰梨、嚴正化、D.O.、孔曉振、李光洙、裴晟佑、李世榮、羅PD、裴正南、安普賢、柳海真、朴京林、李炳憲、陳慶、高斗心、南柱赫、Car, the garden、編劇金銀淑、林周煥、尹敬浩、金義聖、金娜雲等人皆到場祝賀，場面相當盛大。其中最令人動容的，莫過於為兄弟義氣奔波的D.O.。他當天下午3點才以EXO成員身分現身MMA星光大道，卻在5點半被拍到趕赴新羅飯店參加婚禮，短暫停留不到1小時後，又立刻折返頒獎典禮現場，來回車程預估就需近2小時，即便行程滿檔，仍親自到場獻上祝福，兄弟情誼完全寫在行動上，讓所有粉絲都看哭。