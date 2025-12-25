我是廣告 請繼續往下閱讀

▲多明尼加正逐步拼湊出一套史上等級的豪華陣容，先發打線9人合約總額高達25.54億美元（約新台幣802億元）。（圖／美聯社／達志影像）

隨著 2026年世界棒球經典賽（WBC） 進入倒數計時，各隊都組成了最強陣容爭取冠軍，不過本屆讓人意外的是本屆最豪華的陣容可能並非美國隊所有，而是多明尼加共和國代表隊。美媒披露，多明尼加正逐步拼湊出一套史上等級的豪華陣容，先發打線9人合約總額高達25.54億美元（約新台幣802億元），來勢洶洶要挑戰衛冕軍日本隊的霸權。由Podcast節目《WBC Central》主持人Sean Spradling公開的預測打線中，多明尼加星光熠熠，陣中球員包括索托（Juan Soto，大都會）、葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.，藍鳥）、馬查多（Manny Machado，教士）、羅德里奎茲（Julio Rodriguez，水手）其中索托才剛與大都會簽下15年7億6500萬美元的史詩級合約，成為打線核心。若將預測先發9人的合約總額相加，直接衝上802億台幣，遠遠超過美國代表隊的450億元。更誇張的是，這套陣容的「恐怖」不只在頂級明星，而在深度。美國Podcast《The Big Leagues Daily》主持人Dan Clark 直言，即便是簽下10年3億1350萬美元、生涯累積235支全壘打的 迪佛斯（Rafael Devers），在這支多明尼加隊中「恐怕都很難擠進先發打線。」由於賽制安排，多明尼加最快可能在八強就對上日本，也讓不少球迷提前點名「日本 vs 多明尼加」將是本屆經典賽最具話題性的對決之一。儘管陣容堪稱夢幻，美國運彩預測網站Kalshi給出的多明尼加奪冠機率卻只有17%，並未被列為壓倒性大熱門。原因之一在於分組形勢嚴峻，多明尼加在第一輪就將遭遇委內瑞拉、荷蘭、以色列、尼加拉瓜等勁敵，晉級之路並不輕鬆。然而，這樣的預測結果反而引發球迷強烈反彈，社群平台湧現聲音包括：「這種陣容只有17%？太扯了」、「比美國還強，怎麼可能不是第一熱門」、「如果遇到日本，真的還能像以前一樣嗎？」