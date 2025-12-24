我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張藝興將缺席EXO團綜《EXO的爬梯子世界旅行》。（圖／翻攝自微博）

韓國男團EXO日前宣布以6人體制SUHO、燦烈、D.O.、KAI、世勳，加入久違歸隊的中國成員張藝興（Lay）一起回歸，火速引發熱議。不料才剛宣布回歸，張藝興就接連缺席團體活動，先是在粉絲見面會5小時前臨時宣布無法參加，今（24）日又遭爆缺席EXO團綜《EXO的爬梯子世界旅行》，經紀公司SM娛樂也證實消息，透露張藝興是為了配合中國國家話劇院的緊急任務，才無法參加錄製。張藝興在今日遭爆將缺席EXO團綜《EXO的爬梯子世界旅行》，據韓媒《Mydaily》報導，張藝興最終決定不參與團綜錄製。而SM也證實消息，並透露張藝興的缺席原因是因為有個人行程，也就是要配合中國國家話劇院的緊急任務，文旅部重點項目《受到召喚·敦煌》的演出，據悉該項目被列為國家重要工作，有政策的優先性。而這項消息再度掀起兩派爭論，「別再提EXO了，體面一點吧」、「乾脆退團吧」。但也有人表示體諒，認為每位成員都有自己事業跟選擇，更何況是國家重要任務，對張藝興的決定表達理解。EXO成員今年全數服完兵役退伍，日前釋出回歸新消息，官方證實團體將以6人編制於2026年第一季展開新專輯計畫。然而張藝興多年來都沒有參加團體活動，在中國以唱跳歌手身分單飛發展，此次卻再度以EXO成員身分回歸，讓不少歌迷相當傻眼，認為CBX（Xiumin、伯賢、Chen）不回來，反而張藝興回來了，看不懂公司究竟想做什麼。張藝興不受EXO粉絲歡迎是因他在EXO爆紅後，就用個人名義在長期在中國發展，長達近十年的時間，沒有參與過EXO的任何活動，不過他卻出現在EXO全員退伍後的首次回歸中，反而人氣成員CBX卻不參與本次回歸，讓許多粉絲相當生氣，直呼「不該回來了人反而回來了」。