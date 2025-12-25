金曲歌王蕭敬騰的太太兼經紀人Summer（林有慧），今年經歷喪父之痛，她的父親就是資深藝人林光寧。Summer在聖誕節發文追憶父親，感嘆這是個情緒複雜的月份。她表示，爸爸過去總是有儀式感地佈置聖誕樹，為她和弟弟準備禮物。在病房的最後時光，即便臥病在床，也不忘叮嚀她和蕭敬騰要準備禮物送給護理師，聖誕節讓她更加想念爸爸。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲Summer回憶，爸爸林光寧（右）很有儀式感，從小就為她和弟弟準備聖誕禮物，讓她一度以為真的有聖誕老人，直到一次使用7-11包裝紙才曝光，原來聖誕老人就是爸爸。（圖／翻攝自Summer臉書）
▲Summer回憶，爸爸林光寧（右）很有儀式感，從小就為她和弟弟準備聖誕禮物，讓她一度以為真的有聖誕老人，直到一次使用7-11包裝紙才曝光，原來聖誕老人就是爸爸。（圖／翻攝自Summer臉書）
7-11包裝紙戳破聖誕謊言　父愛藏在細節裡

Summer表示，12月是情緒複雜的月份，交織著西洋的浪漫、家人的溫暖，以及又過了一年的惆悵。她想到小時候，爸爸很有儀式感，總會親自佈置聖誕樹並準備禮物，讓她曾經對聖誕老人的存在深信不疑。

直到某一年，爸爸似乎來不及提前準備，樹下的禮物用了7-11包裝紙，「我和弟弟邊拆邊笑邊說，是把拔，一定是把拔。」雖然童話破滅，但父愛是姐弟倆心中最溫暖的記憶。

病房最後的聖誕節　不問提醒兒女送暖護理師

Summer也分享和爸爸在病房度過的最後一個聖誕節。當時她抱了一顆小聖誕樹放在父親床頭喊著：「準備過節囉！」生性熱情、喜歡熱鬧的林光寧，趁著節日找理由，叮嚀Summer 準備聖誕小禮物，送給可愛的護理人員。

Summer說，當時爸爸就像在遙控她和蕭敬騰去派送禮物，「他笑得好開心、好得意。」那幾天病房裡總是鎖定在音樂頻道，聽著父親最愛的西洋老歌，一播到聖誕歌，全家人就手舞足蹈地唱著，「爸爸喜歡過節，因為開開心心，因為我們都在。」Summer向天上的父親喊話：「Merry Christmas，把拔，我好想你。」

Summer臉書全文

2025/12/24

12月

是一個情緒複雜的月份

西洋文化的浪漫

家人團聚的溫暖

又過了一年的惆悵

爸爸有儀式感

小時候一定會給我們佈置聖誕樹準備禮物

我真的相信聖誕老人

一直到有一天

爸爸來不及提前準備

樹底下的禮物是用7-11

包裝紙包裝的

我和弟弟才邊拆邊笑邊說

是把拔

一定是把拔😂

今年的12月

我抱了一顆小樹放在老爺的病房喊著

準備過節囉

老爺也趁著節日找理由

叮嚀我給11樓的可愛護理姐姐們送聖誕小禮

我們被他搖控去派送的時候

他笑的好開心好得意

那幾天

房裡一直停在音樂頻道

聽著他最愛的西洋老歌

一播到聖誕歌

我們就手舞足蹈的唱著

爸爸喜歡過節

因為開開心心

因為我們都在

Merry Christmas

把拔 我好想你

資料來源：Summer臉書

看更多相關新聞

林光寧享壽75歲！5神作回顧：轉角愛大S爸、台灣靈異事件老王是他

資深藝人林光寧辭世！從雷鳥合唱團到王牌經紀人　見證台娛一甲子

蕭敬騰岳父林光寧病逝！昔中風手萎縮仍簽女兒結婚證書　眾人看哭

相關新聞

林光寧追思會時間、地點公布！蕭敬騰和Summer全力治喪　無心受訪

今日娛樂看點／泰勒絲豪發62億獎金、蕭敬騰岳父林光寧5神作回顧

娛樂搶先看／蕭敬騰岳父林光寧病逝！新手爸熊仔電療治爸爸手

快訊／蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer心碎悼父：我沒有爸爸了