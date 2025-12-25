我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Summer回憶，爸爸林光寧（右）很有儀式感，從小就為她和弟弟準備聖誕禮物，讓她一度以為真的有聖誕老人，直到一次使用7-11包裝紙才曝光，原來聖誕老人就是爸爸。（圖／翻攝自Summer臉書）

金曲歌王蕭敬騰的太太兼經紀人Summer（林有慧），今年經歷喪父之痛，她的父親就是資深藝人林光寧。Summer在聖誕節發文追憶父親，感嘆這是個情緒複雜的月份。她表示，爸爸過去總是有儀式感地佈置聖誕樹，為她和弟弟準備禮物。在病房的最後時光，即便臥病在床，也不忘叮嚀她和蕭敬騰要準備禮物送給護理師，聖誕節讓她更加想念爸爸。Summer表示，12月是情緒複雜的月份，交織著西洋的浪漫、家人的溫暖，以及又過了一年的惆悵。她想到小時候，爸爸很有儀式感，總會親自佈置聖誕樹並準備禮物，讓她曾經對聖誕老人的存在深信不疑。直到某一年，爸爸似乎來不及提前準備，樹下的禮物用了7-11包裝紙，「我和弟弟邊拆邊笑邊說，是把拔，一定是把拔。」雖然童話破滅，但父愛是姐弟倆心中最溫暖的記憶。Summer也分享和爸爸在病房度過的最後一個聖誕節。當時她抱了一顆小聖誕樹放在父親床頭喊著：「準備過節囉！」生性熱情、喜歡熱鬧的林光寧，趁著節日找理由，叮嚀Summer 準備聖誕小禮物，送給可愛的護理人員。Summer說，當時爸爸就像在遙控她和蕭敬騰去派送禮物，「他笑得好開心、好得意。」那幾天病房裡總是鎖定在音樂頻道，聽著父親最愛的西洋老歌，一播到聖誕歌，全家人就手舞足蹈地唱著，「爸爸喜歡過節，因為開開心心，因為我們都在。」Summer向天上的父親喊話：「Merry Christmas，把拔，我好想你。」