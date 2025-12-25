我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金河成被韓媒高度評價，不僅能守游擊、二壘，還能支援三壘，並拿下金手套獎。（圖／美聯社／達志影像）

▲道奇隊的金慧成也被點名為高價值工具人，能同時支援內野與外野，成為球隊重要戰力。（圖／美聯社／達志影像）

韓國體育媒體《Sports Seoul》近日針對大聯盟日韓球員發展差異進行專文分析，在肯定日本球員整體人數與投手戰力全面領先的同時，也點出一項「韓國反而勝過日本」的關鍵領域，那就中線內野手（游擊、二壘）區域，球隊擁有「雙金一李」金河成、金慧成和李政厚組成的大聯盟二游和中外野陣容。報導指出，2025年賽季多名日本球員在大聯盟發光發熱，尤以大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希為代表，三人皆效力洛杉磯道奇，並以核心戰力之姿拿下世界大賽冠軍。其中，大谷翔平本季完成二刀流全面回歸，打者身分繳出打擊率.282、55轟、102打點、OPS 1.014的怪物級成績，投手端雖例行賽僅出賽14場，但在季後賽仍展現關鍵影響力。報導同時指出，日本本季共有10名投手登上大聯盟投手丘，反觀韓國卻沒有任何投手站上MLB舞台，形成鮮明對比。然而，《Sports Seoul》強調，儘管日本在數量與投手層面全面佔優，但也存在明顯短板。文章直言：「日本投手猛威肆虐，但內野手卻令人失望。尤其是游擊與二壘，中線內野幾乎在大聯盟全滅。」韓媒指出，目前活躍於大聯盟的日本野手，多半集中在外野或角落內野，例如鈴木誠也、吉田正尚為外野手，村上宗隆則以三壘、一壘為主，缺乏能在MLB站穩腳步的中線內野成功案例。相較之下，韓國出身的大聯盟球員幾乎清一色為野手，且集中在內野中線位置，包括：金河成（亞特蘭大勇士）、金慧成（洛杉磯道奇）、李政厚（舊金山巨人）、裴智桓（紐約大都會）。其中，金河成被韓媒高度評價，不僅能守游擊、二壘，還能支援三壘，並拿下金手套獎，被形容為「超越韓國、放眼全亞洲的歷史級內野手」，甚至直言「這類型的球員，日本目前沒有」。此外，道奇隊的金慧成也被點名為高價值工具人，能同時支援內野與外野，成為球隊重要戰力。報導最後提到，KBO出身的三壘手宋成文本季透過入札制度加盟聖地牙哥教士，雖主守三壘，但有望因球隊需求轉戰二壘。《Sports Seoul》認為，若宋成文能在大聯盟站穩腳步，將進一步拉抬「KBO出身內野手」在國際市場的評價。