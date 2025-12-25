日本職棒福岡軟銀鷹今年重奪「日本一」榮耀，總教練小久保裕紀今日率領教練團與球團高層，前往東京都軟銀總部向老闆孫正義報告奪冠喜訊。在隨後的媒體聯訪中，軟銀首席棒球總管（CBO）城島健司特別談及明日將在台舉辦加盟記者會的「龍之子」徐若熙，並給予「馬上就能擠進先發輪值」的極高評價。

城島健司 CBO：徐若熙具備即戰力且仍有驚人成長空間

城島健司在受訪時難掩對這名台灣火球男的期待。他表示：「徐若熙是一位充滿魅力、年輕且優秀的投手。我認為他現在就具備足以擠進軟銀強大先發輪值的實力。」

城島更進一步指出，徐若熙目前的完成度已經很高，但球團更看重的是他的「天花板」：「他還有很大的成長空間，若能結合軟銀最頂尖的投球機制分析與訓練技術，相信他能進化成一位格更強大的頂尖投手。」

軟銀砸3年3億重金搶下徐若熙

現年24歲的徐若熙是台灣近年最具代表性的右投之一，曾投出高達158公里的速球。他於2020年以選秀首輪之姿加入味全龍，今年球季在中職出賽19場，繳出5勝7敗、防禦率卻僅僅2.05的優異成績。

憑藉著在國際賽與中職戰場的宰制力，徐若熙引發日、美職棒多支球隊展開爭奪戰。最終由軟銀鷹勝出，雙方簽下了一份為期3年、總額高達15億日圓（約合新台幣3億元）規模的巨約。這份合約不僅展現了軟銀對徐若熙的重視，也刷新了台灣球員旅日的新紀錄。

台日媒體矚目　入團記者會明日登台

軟銀球團對「龍之子」的加盟極為重視，城島健司也將親自飛往台灣，出席明（26）日在台北舉行的入團記者會，正式歡迎這位台灣王牌加入「鷹軍」。這也是軟銀繼完成連霸目標後，為明年賽季佈局的一塊重要拼圖。

消息來源：《西日本新聞》

日職相關報導：

