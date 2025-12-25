雷霆當家球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）將成為自2013年「詹皇」詹姆斯（LeBron James）以來，首位以上賽季「例行賽MVP兼總決賽MVP」雙料身分在聖誕節亮相的球員。

比肩2013年詹姆斯 SGA邁入聯盟頂級巨星行列

NBA美國職籃（National Basketball Association）聖誕大戰將於明（26）日隆重登場，奧克拉荷馬雷霆將在主場迎戰聖安東尼奧馬刺，這場比賽除了是西區新勢力的對決，更將見證一項睽違12年的歷史紀錄。根據NBA官方數據顯示，SGA是繼2013年效力於邁阿密熱火的詹姆斯後，第一位同時握有現任例行賽MVP與總決賽MVP獎盃，並受邀參加聖誕大戰的球星。這項紀錄不僅彰顯了SGA統治級的超水準實力，也反映出聯盟對其商業價值與競技實力的高度認可。現年27歲的SGA去年賽季打出生涯巔峰，帶領雷霆例行賽奪下68勝，並在總冠軍賽血戰7場擊敗印第安納溜馬，奪得球隊搬遷後的首座冠軍。本球季SGA狀態依舊火燙，場均轟下32.5分、生涯新高的6.6次助攻、4.8籃板與1.5抄截，投籃命中率高達55.7%，三分命中率更來到43.5%，展現無死角的進攻威懾力。儘管雷霆開季打出驚人的24勝1敗戰績，但近期表現卻出現起伏。雷霆在過去5場比賽中輸掉3場，令人意外的是，其中2場敗仗皆是輸給明天的對手馬刺，本周三更是在聖安東尼奧慘早血洗20分。就在慘敗過後，文班亞馬（Victor Wembanyama）面對媒體詢問，是否將雷霆禁區長人霍姆格倫視為競爭對手，竟相當直接說道：「不，我完全沒有這樣想過，」文班亞馬坦言，「至少從籃球角度來看，我不覺得我們之間有任何可比性。」這番言論無疑為這場聖誕大戰更添看點。有趣的是，就在SGA追隨詹姆斯紀錄的同一天，即將年滿41歲的詹姆斯也將率領湖人迎戰火箭，繼續延續聖誕大戰的出賽傳統。這兩位分屬不同世代的MVP，透過這項罕見的歷史指標產生了跨時空的聯繫，也為今年的聖誕佳節增添了濃厚的傳承意義。