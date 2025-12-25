本季挑戰2連霸失利的中信兄弟，新賽季教練團佈局尚未公布，外籍打擊教練莎菈（Sarah Edwards）、丹尼爾（Daniel Catalan）高機率離隊，新任打擊教練人選成為關注焦點。近日兄弟育樂在104人力銀行公開徵才，開出日語翻譯一職，在社群上引發討論，球評王翊亘也留言「打擊教練」，暗示兄弟打擊教練可能為日本籍，據了解，新任打擊教練具有超過10年的日職資歷，若能達成共識，將替兄弟帶來新球風。
兄弟打擊教練將變動 莎菈、丹尼爾高機率離隊
兄弟今年在一軍共配置4位打擊教練，除了首席兼任打擊教練的陳江和，其餘3位莎菈、丹尼爾、詹姆斯皆是外籍教練。美國籍莎菈今年加入兄弟，成為中職史上首位女性教練。
兄弟本季無緣2連霸，莎菈季末在個人社群寫下道別長文，「這段旅程充滿笑聲、淚水、學習與成長；能以尊嚴與驕傲訴說這一年，是我的榮幸。」莎菈在上個月在女子職棒聯盟（Women's Pro Baseball League）選秀會第3輪被挑走，即將回歸球員身份展開新的旅程。
丹尼爾2024年加入兄弟教練團，任職球隊一、二軍巡迴打擊教練，兄弟期望借助丹尼爾在Driveline訓練中心的背景，提供打擊火力提升。經過2個賽季的合作，丹尼爾今年賽季結束發文與兄弟道別，明年將轉往紐約大都會小聯盟體系擔任教練。
丹尼爾在社群上寫下，「我在台灣學到了很多。這段經歷幫助我在個人和職業方面都得到了成長，對此我心懷感激。台灣的棒球文化獨一無二。球迷的熱情和球場內的活力都深深感染了我。」
兄弟新任打擊教練傾向日本籍 日職資歷超過10年
兄弟育樂昨日在104人力銀行公開徵才，開出日語、英語翻譯職缺，其中日語翻譯工作地點位於一軍部門的洲際棒球場，此徵才資訊也引起不小的討論。球迷們也在社群上討論，兄弟的日語翻譯缺是否為一軍教練專任翻譯，球評王翊亘也留言寫下「打擊教練」，暗示兄弟將迎來新任日籍打擊教練。
據了解，兄弟新任打擊教練人選傾向從日本尋才，且有超過10年的職棒資歷，若能達成合作共識，將替兄弟打擊部門帶來新的氣象。兄弟前任日籍打擊教練正是現任總教練平野惠一，平野2022年來台接任打擊教練，2023年季中轉為發展總監，去年升任總教練。
