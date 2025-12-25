我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台日高中棒球對抗賽今日開打，日本高等學校野球連盟（高野連）秘書長井本亘（右）出席開幕典禮。（圖／中華棒協提供）

中國信託商業銀行冠名贊助「2025中信盃臺日高中棒球對抗賽」，今（25）日於新北市新莊棒球場開打，代表臺灣的2025年第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽冠軍桃園市平鎮高中、亞軍宜蘭縣羅東高工，以及來自日本甲子園參賽學校組成的北海道聯隊、九州聯隊，以單循環方式展開為期三天的高強度對抗，黑豹旗PK甲子園，熱血開打，昨（24）日下午即有球迷到現場排隊，雖是14度低溫，但球迷熱情絲毫不減。中華民國棒球協會常務理事高人傑、日本高等學校野球連盟（高野連）秘書長井本亘出席開幕典禮，高人傑常務理事表示，日本及臺灣世界棒球排名分居第一及第二，臺日交流對亞洲棒球具指標意義，中華棒協理事長辜仲諒希望未來能將臺日棒球交流經驗複製到更多亞洲國家，帶動亞洲基層棒球發展，其中犧牲小我完成大我、團結一致的精神，是臺灣和日本共擁有的棒球文化，他也特別轉達辜仲諒理事長的期勉，希望四支隊伍選手遇強則強、永不放棄，好好打一場球，彼此觀摩學習。甫從沙烏地阿拉伯返臺的世界棒壘球總會（WBSC）執行副會長暨亞洲棒球總會（BFA）會長辜仲諒指出，沙烏地阿拉伯希望發展運動觀光與娛樂產業，期盼與臺灣展開合作，共同推動青少年及職業棒球的發展。辜仲諒會長透露，沙烏地阿拉伯以培育棒球選手與教練、成立職業球隊、建構職業聯盟體系為主要目標，期待以臺灣在世界棒壇的地位，協助沙烏地阿拉伯訓練各級棒球選手。沙烏地阿拉伯希望未來能參加更多國際棒球賽事，與WBSC擴大棒球運動普及的目標不謀而合，期待棒球運動成為亞洲乃至於全球彼此理解、交流的重要平臺。近年臺灣及日本棒球互動密切，中國信託全力支持，更感謝中華棒協理事長辜仲諒全心投入推動棒球運動，包括2023年亞洲棒球錦標賽邀請「世界全壘打王」王貞治先生訪臺，為臺北大巨蛋開出歷史性第一球，今年初支持中信兄弟棒球隊與北海道日本火腿鬥士隊交流，辜理事長更積極奔走臺日之間，促成此次中信盃臺日高中棒球對抗賽及明年二月福岡軟銀鷹隊首度來臺，皆是提升亞洲棒球發展重要的作為，中國信託期待透過臺日棒球持續合作，推動亞洲棒球更上一層樓。為了讓現場球迷感受職棒規格應援體驗，今日賽事不僅有中信兄弟「NOISEMAKER製噪機」團長帶動全場節奏，中信兄弟啦啦隊PassionSisters更派出16位女孩輪番上陣，為站上打擊區的每一位臺日球員應援。即便天公不作美，球員及球迷依舊熱情滿滿，晚場平鎮高中出戰九州聯隊賽事因雨延後，為了順利開打，兩隊球員主動上場協助吸水整理場地，充分展現中信盃黑豹旗及日本甲子園的棒球精神，獲得球迷滿堂喝采。2025中信盃臺日高中棒球對抗賽今日起至12月27日於新北市新莊棒球場舉行，免費入場，除了啦啦隊應援、預測勝隊抽好禮等活動，12月27日中信兄弟選手將親赴現場，與球迷擊掌互動。本賽事由緯來體育台及緯來精采台、愛爾達體育台、GetwinSport、緯來體育YouTube、中信盃黑豹旗官方Facebook粉絲專頁等多頻道全程直播，日本由朝日電視台轉播，更多賽事及活動資訊詳見中信盃黑豹旗官方Facebook粉絲專頁及Instagram帳號。