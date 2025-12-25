我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本九州聯隊球員一同進入新莊球場內野紅土區，化身「球僮」，一起協助場務人員搶救球場。（圖／記者陳云茹攝,2025.12.25）

「中信盃台日高中棒球對抗賽」今（25）日在新莊球場點燃戰火，不過今日受到大陸冷氣團影響，傍晚開始下小雨，比賽也因此延後開打，平鎮高中與日本九州聯隊的球員化身「球僮」，一起進入內野紅土區吸水，雙方球員你一言我一語，形成另類的「台日交流」。今日受到大陸冷氣團影響，北台灣溫度下降至15度，傍晚開始伴隨著細雨，球場又濕又冷，晚間原定18點30開打的平鎮高中交手九州聯隊也受到影響，比賽開打前，場內持續降雨，導致內野紅土大面積積水，比賽必須延後開打。不過濕冷的天氣澆不息雙方的鬥志，平鎮與九州聯隊都想上場一較高下，因此在球僮整理場地時，九州聯隊全隊進入一壘紅土區協助吸水，平鎮也馬上踏上三壘紅土區吸水，畫面相當溫馨。雙方球員也趁著吸水的機會「語言交流」，在二壘壘包周圍你一言我一語，由於九州聯隊首戰推出人氣球員新垣有絃先發，平鎮球員也竊竊私語，尋找新垣的身影。經過雙方球員合力協助吸水，大會場務人員鋪上新一批紅土，比賽也將順利開打。