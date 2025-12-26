台灣在世界棒球經典賽（World Baseball Classic）的分組對手恐再添一名重量級戰力。根據美媒《Away Back Gone》報導，克里夫蘭守護者頭號新秀、2024年選秀狀元崔維斯·巴札納（Travis Bazzana），預計將代表澳洲國家棒球隊出戰明年春天舉行的世界棒球經典賽，消息一出也讓包含台灣在內的同組球隊高度關注。
守護者棒球事務總裁安東內蒂（Chris Antonetti）日前受訪時透露，巴札納已從去年賽季尾聲的腹斜肌傷勢中完全恢復，目前正在澳洲進行訓練，並確認將投入國家隊備戰WBC。這不僅代表他有望健康迎接大聯盟春訓，也意味著球迷將能提前在國際賽舞台，看到這名頂級新秀與世界級球星交手。
澳洲打線升級 巴札納成關鍵戰力
儘管巴札納的2025年球季因傷提前畫下句點，但整體表現仍被視為穩定成長。他季初從2A出發，7月復出後升上3A，不過再度因右側傷勢關季。整季89場出賽，繳出打擊率.245／上壘率.389／長打率.424，敲出9轟、39分打點；即便在3A僅有.225打擊率，但高達.420的上壘率，凸顯其優異的選球能力與對好球帶的成熟判斷。
目前他仍被《MLB Pipeline》評為守護者農場排名第1的新秀，並在全大聯盟百大新秀榜名列第17名，被普遍看好於2026年完成大聯盟初登場。
12強曾披澳洲戰袍 國際賽經驗不陌生
值得一提的是，巴札納已在去年世界12強賽（Premier12）完成澳洲國家隊初登場，該屆賽事5場出賽19打數敲5安，貢獻1分打點、1次得分，雖非爆發型表現，但已展現穩定擊球與適應國際賽節奏的能力。
回顧2023年WBC，澳洲在小組賽排名第2晉級淘汰賽，最終不敵古巴止步八強，當時陣中並未有太多具話題性的頂級大聯盟戰力。如今若再加上巴札納，並搭配白襪內野手米德（Curtis Mead）與紅襪後援投手漢崔克斯（Liam Hendriks），澳洲整體戰力明顯升級。
對台灣而言又是一大挑戰
雖然WBC在春訓期間舉行，向來讓母隊對新秀出賽有所顧慮，但多數評價認為，這樣的高張力國際賽經驗，將有助於巴札納加速成長。對台灣隊而言，澳洲再添這位狀元級新星，無疑讓分組競爭更加白熱化，也替經典賽提前埋下更多看點。 ▲巴札納已在去年世界12強賽（Premier12）完成澳洲國家隊初登場，該屆賽事5場出賽19打數敲5安，貢獻1分打點、1次得分。（圖／記者葉政勳攝）
消息來源：Away Back Gone
MLB、經典賽相關報導：
我是廣告 請繼續往下閱讀
澳洲打線升級 巴札納成關鍵戰力
儘管巴札納的2025年球季因傷提前畫下句點，但整體表現仍被視為穩定成長。他季初從2A出發，7月復出後升上3A，不過再度因右側傷勢關季。整季89場出賽，繳出打擊率.245／上壘率.389／長打率.424，敲出9轟、39分打點；即便在3A僅有.225打擊率，但高達.420的上壘率，凸顯其優異的選球能力與對好球帶的成熟判斷。
目前他仍被《MLB Pipeline》評為守護者農場排名第1的新秀，並在全大聯盟百大新秀榜名列第17名，被普遍看好於2026年完成大聯盟初登場。
值得一提的是，巴札納已在去年世界12強賽（Premier12）完成澳洲國家隊初登場，該屆賽事5場出賽19打數敲5安，貢獻1分打點、1次得分，雖非爆發型表現，但已展現穩定擊球與適應國際賽節奏的能力。
回顧2023年WBC，澳洲在小組賽排名第2晉級淘汰賽，最終不敵古巴止步八強，當時陣中並未有太多具話題性的頂級大聯盟戰力。如今若再加上巴札納，並搭配白襪內野手米德（Curtis Mead）與紅襪後援投手漢崔克斯（Liam Hendriks），澳洲整體戰力明顯升級。
對台灣而言又是一大挑戰
雖然WBC在春訓期間舉行，向來讓母隊對新秀出賽有所顧慮，但多數評價認為，這樣的高張力國際賽經驗，將有助於巴札納加速成長。對台灣隊而言，澳洲再添這位狀元級新星，無疑讓分組競爭更加白熱化，也替經典賽提前埋下更多看點。 ▲巴札納已在去年世界12強賽（Premier12）完成澳洲國家隊初登場，該屆賽事5場出賽19打數敲5安，貢獻1分打點、1次得分。（圖／記者葉政勳攝）
消息來源：Away Back Gone
MLB、經典賽相關報導：
🔥MLB／道奇先發輪值不只5大門神！外媒點名「這3人」：隨時可補上
🔥MLB／宋成文幸好沒去天使！韓媒痛批：浪費大谷翔平的世紀大爛隊
更多「2026經典賽」相關新聞。