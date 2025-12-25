我是廣告 請繼續往下閱讀

「中信盃台日高中棒球對抗賽」今（25）日在新莊球場點燃戰火，日本北海道聯隊以5：0完封黑豹旗亞軍羅東高工，外野手星野穰一郎在4局上敲出適時安打，成為此役勝利打點。首次來台交流，星野對台式應援印象深刻，「日本也有應援，但最大的不同是『跳舞』，我很享受整個過程。」星野穰一郎今日打第6棒，4局上把握得點圈機會，敲出先馳得點的安打，最終北海道以5：0完封羅工，星野成為勝利打點。雖然身為「北國球兒」，但星野被問到今日的天氣，他笑說天氣確實很冷，「可是我的情緒非常的熱，所以不會冷。」4局上星野從羅工的先發投手郭靖源手中敲出先馳得點的適時安打，他表示，「與隊友針對投手討論，對方主要以速球為主，又有一點像是噴射球，會向內角上竄，我進入打擊區時，鎖定速球做出攻擊。首次與台灣球隊交手，星野認為，「台灣投手的球路旋轉和日本投手很不一樣，這次有機會跟台灣投手對決，是很大的收穫。」此役Passion Sisters在場面應援，現場湧入超過4500人入場觀賽，現場氣氛相當熱鬧，星野說，「整體氛圍跟日本不太一樣，最主要的是跳舞，整個過程很享受，體驗完全不同的應援方式。」談到印象最深刻的日職台灣選手，星野想了一下，說出前火腿隊明星選手陽岱鋼，「因為同樣是外野手，對他印象比較深刻。」星野過去主要以一壘手為主，不過自秋季大會起開始轉練外野，他坦言，在擔任外野手後，更加確信自己適合外野，「我覺得自己的最大優點是肩膀的力量，在外野可以更好地發揮這個優勢，也讓我更有自信。」