▲平鎮高中吳丞顥面對九州聯隊後援2局，雖然失1分，另外送出3次三振。（圖／中華棒協提供）

「中信盃台日高中棒球對抗賽」今（25）日在新莊球場點燃戰火，晚場賽事由黑豹旗冠軍平鎮高中交手日本九州聯隊，此役平鎮高中推出「左右護法」蔡辰瀧與吳丞顥，2人聯手飆出12次三振，讓九州打線吃足苦頭，雙方最終以2：2握手言和。賽後九州聯隊監督加藤慶二直言，被平鎮雙投嚇了一跳，更直言平鎮絕對有甲子園爭冠的實力。面對九州聯隊，黑豹旗冠軍平鎮高中非常有「誠意」，推出蔡辰瀧與吳丞顥「左右護法」應戰，蔡辰瀧主投5局，狂飆9次三振，僅被敲出2安，失掉1分非自責分。吳丞顥後援2局失1分，被敲出2安，另外送出3次三振。賽後九州聯隊監督加藤慶二直言，要在日本找到蔡辰瀧與吳丞顥這類型的投手非常困難，「（蔡辰瀧）從第1局開始就投出非常驚人的球，是在日本國內很難見到的投手，老實說我嚇了一跳。」談到吳丞顥，加藤說，「第2任投手放球點還能投出這種速球的左投非常罕見，老實說我們被打得措手不及。」加藤指出，自家打線設定速球做攻擊，結果全部都變成界外球或揮空，「這也因此讓我們進攻戰術無法施展。」另外，加藤也說，平鎮2位投手的變化球在進壘前看起來像速球，也導致打者大量揮空。加藤認為，台日球隊之間在比賽上沒有太大差別，同樣會執行細膩的戰術，但平鎮的球員素質極佳，「這確實讓我感到威脅。」台灣青棒強權若是挑戰甲子園，大概走到哪，這題一直是U18賽事期間的熱門話題，對此加藤今日直接給出答案，「平鎮是具備在日本甲子園拿下『全國優勝』實力的隊伍，我很想看他們和日本最強的冠軍隊伍交手。」