「中信盃台日高中棒球對抗賽」今（25）日在新莊球場點燃戰火，晚場賽事由黑豹旗冠軍平鎮高中交手日本九州聯隊，此役九州聯隊推出來自沖繩尚學的冠軍投手新垣有絃，不過他僅投2.2局就退場，最後無關勝敗。賽後九州聯隊監督加藤慶二表示，沒想過新垣這麼快就會被擊落；新垣受訪時則說，平鎮打線擅長攻擊各個進壘點的球，讓他不好應付。新垣是今年夏季甲子園冠軍沖繩尚學的主力投手，率隊從首輪一路殺進決賽。冠軍戰新垣先發面對西東京代表日大三高校，主投7.2局失1分，助隊以3：1取勝奪下隊史首座夏甲冠軍，新垣此次來台也成為最受矚目的球員。此役面對台灣青棒強權平鎮高中，新垣首局就失掉分數，最後僅投2.2局就退場，失掉2分自責分，被敲出5安，另外送出2次三振、1次保送，最快球速不到140公里。賽後九州聯隊監督加藤慶二直言，新垣是日本高中頂尖投手，沒想到會被輕易擊落，「我沒想到這位在日本頂尖的投手會被這麼輕易擊落，我深感台灣棒球高水準。」加藤指出，雖然今日天氣較冷，對來自沖繩的新垣調整較為困難，「但他今天的球質其實是有投出來的。」新垣在賽後受訪時表示，「對我個人來說，今天沒辦法投出想像中的球路，出現了很多辛苦的場面。但最後全隊展現向心力追平比分，加上後援投手齊藤遼汰郎成功守住局勢，我覺得真的太好了。」談到對平鎮打線的心得，新垣直言，「對方的打者對於各個進壘點的球都能應對得很好，讓我覺得非常難投。」新垣點出，平鎮打者顏鉑勛、劉桓宇讓他印象深刻。新垣指出，場邊的應援跟日本不太一樣，「整體氛圍不同，感覺是一種獨特的氣氛。」首次來到台灣，新垣說食物非常好吃，他坦言對台灣不太了解，但還是想去知名景點走走看看。