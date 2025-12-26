我是廣告 請繼續往下閱讀

前旅美好手「土虱」曾仁和，在經歷起伏的2025年球季後，正式確定將於新球季披上紅色龍袍。昨（25）日聖誕節，曾仁和透過社群平台發布照片，頭戴味全龍隊球帽向老東家樂天桃猿感性告別，同時宣布已完成簽約，將以全新姿態邁向職棒生涯的下一個階段。曾仁和自2021年選秀加入樂天桃猿，效力5年間曾是球隊先發輪值的重要戰力。他在文中寫道：「5年前回到台灣參加選秀，樂天桃猿成為我回台的第一支球隊。謝謝樂天球團給予機會與支持，謝謝隊友和球迷的鼓勵與陪伴，這5年的每一刻我都記得。」儘管本季末未被列入60人保護名單，但曾仁和很快獲得味全龍青睞。他透露在簽約當天踏進天母球場時，內心已激起熱血：「很開心加入味全球團。簽約日踏進天母球場的那一刻，已經開始期待新球季。持續訓練中，我會用最好的狀態迎接挑戰。」自2021年季中選秀第三輪獲樂天桃猿指名後，曾仁和以一紙1.5年、月薪約40萬元的合約返台發展，展開中職生涯。然而近幾季受到傷勢困擾，出賽狀況斷斷續續，也影響場上表現。去年球季中，他因右手不適下放二軍，檢查發現手肘韌帶有輕微撕裂，後續更伴隨神經相關不適，調整期拉長。雖經醫療團隊評估與治療後狀況改善，但整體狀態始終未能回到理想水準，最終在季後未被列入球隊60人名單。不過近日曾仁和也與味全龍達成共識，將簽下逾月薪40萬元、另附激勵獎金的合約。