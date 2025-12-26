我是廣告 請繼續往下閱讀

本季戰績一路長紅的奧克拉荷馬雷霆，卻始終無法破解同一支球隊——聖安東尼奧馬刺。馬刺在台灣時間26日再度以117：102擊敗雷霆，完成本季對戰3戰全勝，同時送給雷霆本季主場首敗。此前，馬刺已在NBA盃四強戰以111：109勝出，並在日前以130：110於例行賽痛擊雷霆。談到這一季雷霆無法擊敗馬刺的原因，球隊大將威廉斯（Jalen Williams）也簡單明瞭地表示，就是因為文班亞馬（Victor Wembanyama）的存在。雷霆本季對馬刺戰績0勝3敗，但對聯盟其他球隊卻是驚人的26勝2敗，形成強烈對比。賽後，雷霆前鋒威廉斯，用一句話道出關鍵差異。「他們隊上有一個7呎5吋的大個子，佔據了場上大量空間，」威廉斯直言，「Victor在防守端的存在，幾乎可以彌補他們很多錯誤。」而這名「7呎5吋的大個子」，正是馬刺的超級新星文班亞馬。除了文班亞馬的防守威懾力，威廉斯也點出比賽中另一個關鍵轉折。「我們其實創造了很多很好的出手機會，」威廉斯透過球隊轉播單位表示，「但中間有一段時間，我們大概連續投丟了五、六顆完全空檔的三分球，進攻沒進球，直接影響了回防與防守專注度，整個局勢就這樣失控了。」數據也佐證了這一點——雷霆在近兩周輸給馬刺的三場比賽中，場均僅拿107分，遠低於他們對其他球隊的場均122.8分。雷霆當家球星、聯盟MVP得主「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），賽後同樣給予馬刺高度評價。「這是一支很好的籃球隊，」SGA表示，「他們知道該怎麼打球，有天賦，也打得正確、打得團隊。這些元素結合在一起，任何球隊都能贏球，而他們已經三次比我們更好了。」值得一提的是，文班亞馬目前仍受到上場時間管控，主要以替補身份出賽，但影響力依舊驚人。他場均僅出賽23.3分鐘，就能貢獻17.7分、8.3籃板、1阻攻，且只要他在場上，馬刺對雷霆的淨勝分高達+47。此外，他對於與雷霆年輕中鋒霍姆格倫（Chet Holmgren）的正面對決，也明顯展現出強烈企圖心。雷霆吞下近期4戰3敗後，將先在本周迎戰76人試圖止跌；而真正的「驗收考驗」，將在1月13日於奧克拉荷馬市主場再次對決馬刺。