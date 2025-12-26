我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA聖誕節當天的轉播還沒開打，場邊「垃圾話」就已先行登場。在ESPN轉播紐約尼克對上克里夫蘭騎士的賽前節目中，《NBA內幕》請到日前成為話題人物的格林（Draymond Green）透過視訊上節目。巴克利（Charles Barkley）照例對金州勇士開酸，當著格林的面語帶嘲諷地說道：「等到季後賽開始時，我們會再把你請回來。」這句話暗指勇士恐怕連季後賽首輪都進不了，只能回到棚內「報到」。巴克利看不上勇士以不上一兩天的事，早在勇士王朝最輝煌的時期，他就酸過對方是「跳投大隊」。近期勇士陷入低潮，日前格林和總教練科爾（Steve Kerr）又發生矛盾遭到討論，老巴自然也沒放過可以修理對方的機會，暗示勇士會提前「釣魚」，連季後賽都進不了。不過，格林也不是省油的燈，立刻反擊：「Shaq，我們到時候把戒指拿來，分給Chuck看。」一句話直接戳中巴克利生涯最大痛點——他職業生涯從未拿過NBA總冠軍。看起來，在巴克利多年來的「固定節目」後，格林也早就發展出一套專屬反擊方式。自從勇士在2022年奪冠後，格林便與巴克利在《Inside the NBA》的搭檔——歐尼爾（Shaquille O'Neal），頻繁上演象徵「四枚冠軍戒指」的「Four Rings Handshake」，刻意對著巴克利示威。格林過去也曾在自己的Podcast《The Draymond Green Show》中笑說：「就是專門拿Charles來開玩笑，真的太好玩了。不過Chuck也是個好人，心臟很大，也真的很有幽默感。」截至聖誕大戰前，勇士以15勝15敗暫居西區第8，仍身處附加賽區，若要進軍季後賽，勢必要再闖一次附加賽。不過格林並非沒有底氣。上季勇士正是從附加賽殺出，還在首輪淘汰西區第2種子的火箭，直到第二輪因柯瑞（Stephen Curry）腿筋傷勢，才敗給灰狼止步。如果勇士能複製去年的劇本，那麼至少在5月以前，格林都不必真的回到棚內「陪巴克利聊天」。