▲張柏芝聖誕節影片中不經意的露出上圍曲線，展現性感的魅力。（圖／摘自 IG@cecilia_pakchi_cheung）

▲張柏芝一邊滾床一邊祝粉絲聖誕快樂。（圖／摘自 IG@cecilia_pakchi_cheung）

▲張柏芝近日和民眾合照，被形容暴瘦、憔悴。（圖／摘自小紅書@冰意）

香港話題女王張柏芝，近日才被網友稱在新加坡機場巧遇合照、但照片中看來暴瘦又憔悴，聖誕節仍然心情頗佳給粉絲放送福利，在過節短片中只穿著T恤在床上翻來滾去，一面祝大家平安夜快樂，還在臉上加了一堆熱吻唇印的效果。某個畫面中只見她手上抓住的床單下滑、上圍曲線快速閃過，大秀性感，非常私密的感覺，再一次令外界感到意外。張柏芝近日被前經紀人告上法庭，但是她在聖誕短片裡，完全看不出有龐大壓力或是情緒不佳，不但整個人距離鏡頭很近做出在自己房間裡才會有的私密舉動，舉手投足相當自然，彷彿要跟大家分享平日在家中的狀態。在短片中，除了張柏芝最自然的一面大放送，也不介意釋放一點性感，她還握著小兒子Marcus 的腳，之後拉著他的手，兩人先後用英語祝網友聖誕快樂，讓不少在看影片的粉絲都覺得頗為溫馨，大嘆：「她真的好愛她的每一個孩子。」好奇這個小兒子有沒有繼承她的美貌？這陣子張柏芝時不時會出現在法庭，前經紀人稱她提前收片酬卻不拍戲，控她違約、要追討1276萬港幣（約合台幣5164萬）的賠償，她幾度出庭都有情緒性的表現，各方認定她的心情大受影響，她也表明不能夠錢來隨便什麼戲都拍，不想當「爛片女王」。各方深知張柏芝對於小孩最在意，她也透露已提前寫好遺囑，免得屆時大家爭產、場面難看，與一般華人忌諱這些話題的態度完全不同，讓粉絲對她的特立獨行又有更深的認識。