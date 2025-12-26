NBA美國職籃（National Basketball Association）聖誕大戰，聖安東尼奧馬刺今（26）日在客場以117：102擊敗雷霆，本季三次交手都拿下勝利，成為雷霆本季最大的剋星，文班亞馬（Victor Wembanyama）本場比賽雖受到上場時間限制，但他仍繳出19分、11籃板的雙十表現，賽後對於再度擊敗雷霆的感想，文班亞馬表示「賽季還很長」球隊將專注於整個賽季。

馬刺三殺雷霆　成最大剋星

雷霆上賽季奪下隊史首座總冠軍後，本季維持強大戰力，但本季碰上馬刺雷霆就顯得毫無辦法，馬刺是唯一一支本季多次擊敗雷霆的球隊。拓荒者與灰狼也曾擊敗雷霆，但無法像馬刺這樣形成壓倒性優勢。

文班亞馬賽後謙虛表態　坦言「賽季還很長」

本季三度擊敗雷霆後，馬刺被外界視為能夠與雷霆抗衡的球隊，但文班亞馬在聖誕大戰後表示球隊仍需專注於長遠目標，不會因對雷霆的優勢而鬆懈，「也許這有意義，也許沒有。我們專注於整個賽季，賽程還很長，甚至連一半都還沒打完。」

文班亞馬也表示這三場比賽，不確定是否能影響未來雙方交手，但他也透露在戰術層面上，他學到許多東西，「我不確定這是否能影響未來太多，這就像一個季後賽系列賽，我們在十天內交手好幾次，從戰術層面學到很多，但我不想說太多。」

目前馬刺拿下23勝7敗，在西區僅落後給雷霆，排名力壓丹佛金塊、休士頓火箭等強權，表現遠超外界季前預期。

資料來源：《The Sporting News

