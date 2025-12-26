我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）聖誕大戰，聖安東尼奧馬刺作客奧克拉荷馬，再度以117：102擊敗奧克拉荷馬雷霆，完成本季短短13天內三度擊敗衛冕冠軍，也讓雷霆吞下本季最痛苦的一場失利。帳面上，大家第一時間會把焦點放在文班亞馬（Victor Wembanyama）身上，但事實上，這一波「對戰3連勝」，並不是靠文班亞馬單點爆破，而是馬刺用雷霆最擅長的方式，反過來擊潰雷霆。本場比賽真正的節奏引擎，是福克斯（De'Aaron Fox）。福克斯全場攻下29分，多次在雷霆防守尚未站穩前就完成突破或中距離終結。賽後，文班亞馬也直言不諱地點出他的價值：「比賽一開始我們防守端有些難以完成回合，是他在進攻端扛著我們往前走。他就是那種能製造局面的人，當我們卡住時，他的作用非常大。」29分看起來，並不算多，但要知道這可是在雷霆兩位最出色的防守球員手下得到的，開賽他被多爾特（Luguentz Dort）主防，福克斯證明自己可以用速度和後撤步技巧解決問題；之後換上卡魯索（Alex Caruso）對位，他也證明自己無懼對抗和緊逼消耗，能利用運動能力和對抗性得分，這對馬刺來說相當重要。雷霆最擅長的就是對持球者的壓迫，並以此創造失誤，帶動轉換進攻，今天福克斯不斷做到發起攻勢，自己也拿到全場最高分、甚至上半場就拿到21分，對於士氣提升巨大。文班亞馬賽後也說：「他（福克斯）確實幫我們把比賽帶動了起來。比賽一開始我們在防守端有些難以完成防守回合，但至少在進攻端，他一度扛著我們往前走。他就是那種能製造局面的球員，所以當我們陷入僵局時，他的作用非常大。」雷霆本季防守效率高居聯盟第一，但在對上馬刺的三場比賽中卻屢屢失靈。我們可以說馬刺是用「魔法打敗魔法」，用雷霆最擅長的方式擊敗了這支聯盟第一的勁旅。在身材上馬刺幾乎和雷霆相仿，不要說文班亞馬對霍姆格倫（Chet Holmgren）這種一目了然的指標性對位，SGA對福克斯、卡魯索對強森（Keldon Johnson）、威廉斯（Jalen Williams）對卡斯特（Stephon Castle）、哈騰斯坦（Isaiah Hartenstein）對柯爾奈特（Luke Kornet），不僅身形相似，風格也雷同。而且馬刺似乎在這些對位上，除了SGA之外都有一些優勢，特別是文班亞馬對於霍姆格倫的壓制一目了然。對上其他球隊時，雷霆都是更熱愛碰撞和控制禁區的一方，但對上馬刺他們卻顯得被動，今天的快攻得分以7：17落後。‵數據顯示，馬刺本場前三節就拿下95分，且在禁區命中率高達73%。更關鍵的是——馬刺成功降低失誤率，連續三場比賽都沒有被雷霆的壓迫防守帶亂節奏。反觀雷霆，空檔三分屢屢打鐵，進攻端一旦失準，回防與專注度隨即崩盤，形成典型的「雪崩效應」。值得注意的是，文班亞馬在這三場比賽的上場時間分別只有21、23、26分鐘。本場他替補出賽25分鐘，12投6中、三分3中2，拿下19分11籃板2助攻1抄截1阻攻，影響力依舊驚人，但這並非「燃燒王牌」的勝利。事實上，這反而凸顯馬刺的可怕之處，在文班亞馬受上場時間限制的情況下，仍能徹底壓制雷霆。這一是說明了聖城還未竟全功，一是說明馬刺打敗雷霆絕非簡單的「靠文班亞馬」球星能力取勝，而是團隊的勝利。而這更反過來證明了雷霆建隊模式的有效性，他們與金州勇士不同，球隊體系是可以被模仿、而且能夠成為主流的。