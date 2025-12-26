在今（26）日聖誕大戰擊敗達拉斯獨行俠後，戰績16勝15敗、卡在西區附加賽邊緣的金州勇士，在交易截止日逼近之際，被外界普遍認為勢必要有所行動。雖然像「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）等超級巨星的交易幾乎不在現實選項內，但若想重回西區競爭行列，勇士勢必要補進一名「真正能改變進攻結構」的戰力。而根據勇士隊媒《Golden State of Mind》分析，小波特（Michael Porter Jr.）正是總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）在交易截止日前，最值得全力評估的頭號目標。
此前鄧利維受訪時坦言，勇士本季要再發起上一季交易來巴特勒（Jimmy Butler）這種等級的球星交易幾乎不可能，也宣告換字母哥基本上是無望了。但交易來一些強力的主力球員仍有機會，《Golden State of Mind》近期也撰文點出布魯克林籃網前鋒小波特會是合適人選，並列出5點理由。
理由一：聯盟頂級射手 勇士最缺的武器
小波特向來是聯盟公認的頂級射手。效力金塊期間，他例行賽生涯三分命中率高達40.6%，季後賽也維持37.4%的高水準。
轉戰籃網後，外界一度擔心少了約基奇（Nikola Jokic）加持，效率恐下滑，但事實恰恰相反——本季小波特三分球命中率仍達40%，且場均出手超過9次。對於長期被包夾的柯瑞（Stephen Curry），以及需要空間運作的巴特勒（Jimmy Butler）而言，小波特將是湯普森（Klay Thompson）離隊後，勇士最純正的射手補強。
理由二：解放格林 重塑輪換結構
分析指出，小波特的加入，將能有效降低格林（Draymond Green）在進攻端的負擔與出場壓力，甚至讓他轉型為類似生涯後期伊古達拉（Andre Iguodala）的角色。
若勇士排出：「Curry＋Podziemski／Moody＋Butler＋Porter＋Quinten Post」這套陣容，Butler身邊將圍繞三名外線威脅，空間與尺寸兼具，攻防平衡性大幅提升。
理由三：不只是射手 是真正的第二得分點
與在金塊不同，小波特在籃網本季有更多持球進攻任務，38.2%的出手來自持球2秒以上。雖然效率略降，但整體仍有47%投籃命中率。
這讓他成為柯瑞、巴特勒之外，勇士真正缺乏的第三進攻解法，相比之下，現有輪換如穆迪在同類型進攻下命中率僅36.4%。
理由四：尺寸＋籃板 彌補勇士最大弱點
勇士本季防守效率仍屬聯盟前段班，但籃板卻是硬傷，多項數據排名聯盟後段，調整後籃板機率甚至排第25。
身高6呎10吋的小波特，生涯每36分鐘至少6.8籃板，近三季場均都超過7籃板，尺寸與卡位能力正是勇士最欠缺的元素。
理由五：高薪合約反而成勇士優勢
小波特仍在5年1.79億美元合約中，依現行CBA規則，這份合約對多數爭冠球隊而言是「難以下手的負擔」，反而壓低了他的交易市場。
對勇士來說，若以庫明加（Jonathan Kuminga）＋穆迪（Moses Moody）＋希爾德（Buddy Hield），再搭配一枚2026年首輪選秀權，就有機會在不「清空未來」的前提下完成交易。
隊媒總結認為，小波特能一次解決勇士外線、空間、籃板與第二得分點等多項老問題，卻不必像追逐超級巨星那樣付出毀滅性代價。
在勇士仍徘徊五成勝率、卻又不願全面重建的現況下，小波特，或許正是最合理、也最勇士的解答。
消息來源：Golden State of Mind
我是廣告 請繼續往下閱讀
理由一：聯盟頂級射手 勇士最缺的武器
小波特向來是聯盟公認的頂級射手。效力金塊期間，他例行賽生涯三分命中率高達40.6%，季後賽也維持37.4%的高水準。
轉戰籃網後，外界一度擔心少了約基奇（Nikola Jokic）加持，效率恐下滑，但事實恰恰相反——本季小波特三分球命中率仍達40%，且場均出手超過9次。對於長期被包夾的柯瑞（Stephen Curry），以及需要空間運作的巴特勒（Jimmy Butler）而言，小波特將是湯普森（Klay Thompson）離隊後，勇士最純正的射手補強。
分析指出，小波特的加入，將能有效降低格林（Draymond Green）在進攻端的負擔與出場壓力，甚至讓他轉型為類似生涯後期伊古達拉（Andre Iguodala）的角色。
若勇士排出：「Curry＋Podziemski／Moody＋Butler＋Porter＋Quinten Post」這套陣容，Butler身邊將圍繞三名外線威脅，空間與尺寸兼具，攻防平衡性大幅提升。
與在金塊不同，小波特在籃網本季有更多持球進攻任務，38.2%的出手來自持球2秒以上。雖然效率略降，但整體仍有47%投籃命中率。
這讓他成為柯瑞、巴特勒之外，勇士真正缺乏的第三進攻解法，相比之下，現有輪換如穆迪在同類型進攻下命中率僅36.4%。
理由四：尺寸＋籃板 彌補勇士最大弱點
勇士本季防守效率仍屬聯盟前段班，但籃板卻是硬傷，多項數據排名聯盟後段，調整後籃板機率甚至排第25。
身高6呎10吋的小波特，生涯每36分鐘至少6.8籃板，近三季場均都超過7籃板，尺寸與卡位能力正是勇士最欠缺的元素。
小波特仍在5年1.79億美元合約中，依現行CBA規則，這份合約對多數爭冠球隊而言是「難以下手的負擔」，反而壓低了他的交易市場。
對勇士來說，若以庫明加（Jonathan Kuminga）＋穆迪（Moses Moody）＋希爾德（Buddy Hield），再搭配一枚2026年首輪選秀權，就有機會在不「清空未來」的前提下完成交易。
隊媒總結認為，小波特能一次解決勇士外線、空間、籃板與第二得分點等多項老問題，卻不必像追逐超級巨星那樣付出毀滅性代價。
在勇士仍徘徊五成勝率、卻又不願全面重建的現況下，小波特，或許正是最合理、也最勇士的解答。