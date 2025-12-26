我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）今（26）日迎來年末壓軸盛世「聖誕大戰」，其中金州勇士在主場迎戰達拉斯獨行俠。儘管到了聖誕節，勇士看板球星柯瑞（Stephen Curry）手感依舊略顯冰冷，但憑藉著強大的板凳深度與團隊防守，勇士終場以126：116擊敗獨行俠，收下近期的3連勝。此外，柯瑞此役在一次上籃過後，完成26000分 的里程碑，賽後被問到聖誕願望時，他只說想來一杯威士忌，然後翹著腳看孩子們玩耍。這是柯瑞生涯第 12 次參與聖誕大戰，他在第三節11分29秒接獲巴特勒（Jimmy Butler）助攻上籃得分，正式完成生涯26000分的偉大里程碑，位居NBA歷史得分榜第22位，正持續追趕傳奇球星賈奈特（Kevin Garnett）。然而，柯瑞似乎仍難逃「聖誕大戰手感迷航」的魔咒，全場18投僅6中，其中三分球10投2中，攻下23分、3籃板、4助攻。所幸勇士此役團隊火力全開，共有7人得分上雙，尤其是板凳群狂轟64分，成為致勝最大關鍵。勇士今日展現極佳的團隊傳導，全場不斷透過快節奏轉換進攻撕裂對手。巴特勒除了個人斬獲12分，更傳出全隊最高的9次助攻；梅爾頓（De'Anthony Melton）則在防守與進攻端建功，正負值高達+20。老將霍福德（Al Horford）首節4投4中的三分彈，更是幫勇士奠定領先基礎的功臣。賽後談到贏球的心情，柯瑞顯得相當平靜。他坦言自己今晚手感並不理想，現在只想趕快回家，但贏球本身就是最特別的禮物，「能上場打球本身就是一種幸運。我的孩子們正在長大，我和妻子一直在努力平衡家庭與工作。」當被問到最想要的聖誕禮物是什麼時，柯瑞幽默地表示：「一杯Gentleman’s Cut的威士忌，然後把腳抬起來，好好看著我的孩子們開心地玩耍，這就是最棒的聖誕節。」