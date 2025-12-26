今（26）日在湖人主場舉行的聖誕大戰中，湖人主力後衛里夫斯（Austin Reaves）在對陣休士頓火箭的比賽中，因左小腿受傷提前退場，隨後球團證實他將不會在本場比賽中回歸。先前里夫斯才剛因類似的「左小腿拉傷」缺席了三場比賽，沒想到今日剛重返賽場，在如此高強度的聖誕對決中竟又再度受傷。
舊傷復發？里夫斯剛回歸左小腿又出事
根據《ClutchPoint》記者Brett Siegel報導，里夫斯是在比賽過程中感到「左小腿痠痛」，隨後便返回更衣室接受檢查。球團醫療小組隨即發布聲明，確定里夫斯本場比賽剩餘時間將不會上場。
這項消息讓紫金軍團的佳節氣氛瞬間蒙上陰影。最令球迷與教練團擔憂的是，里夫斯先前才因為類似的「左小腿拉傷」缺席了三場比賽，沒想到今日剛重返賽場，在如此高強度的聖誕對決中竟又再度受傷。這不禁讓人質疑該處傷勢是否未完全痊癒，或是出現了二度傷害的情況。
此役里夫斯退場前攻下12分進帳，外帶1籃板、1助攻，三分球5投2中。
小腿傷勢恐成未爆彈！里夫斯復出之路傾向謹慎
目前湖人球團尚未公布里夫斯傷勢的嚴重程度，預計賽後將進行更詳細的醫療評估與核磁共振（MRI）檢查。由於小腿傷勢非常容易反覆發作，球團未來對於里夫斯的回歸時間恐怕會更加謹慎。在詹姆斯（LeBron James）缺陣過半、如今里夫斯又陷入傷病泥淖的情況下，湖人教練團如何調配人手，將成為紫金軍團能否維持西區前段班名次的關鍵。
消息來源：《ClutchPoint》
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《ClutchPoint》記者Brett Siegel報導，里夫斯是在比賽過程中感到「左小腿痠痛」，隨後便返回更衣室接受檢查。球團醫療小組隨即發布聲明，確定里夫斯本場比賽剩餘時間將不會上場。
這項消息讓紫金軍團的佳節氣氛瞬間蒙上陰影。最令球迷與教練團擔憂的是，里夫斯先前才因為類似的「左小腿拉傷」缺席了三場比賽，沒想到今日剛重返賽場，在如此高強度的聖誕對決中竟又再度受傷。這不禁讓人質疑該處傷勢是否未完全痊癒，或是出現了二度傷害的情況。
雙槍缺一！湖人戰力面臨嚴苛考驗里夫斯本季展現出極佳的進攻與組織能力，與唐西奇（Luka Doncic）組成的後場連線是湖人戰績穩定的關鍵。在他缺陣的情況下，湖人不僅失去了一個穩定的得分點，更在防守端與進攻組織上面臨巨大考驗，尤其是對抗目前勢頭強勁、年輕充滿活力的火箭隊。
此役里夫斯退場前攻下12分進帳，外帶1籃板、1助攻，三分球5投2中。
小腿傷勢恐成未爆彈！里夫斯復出之路傾向謹慎
目前湖人球團尚未公布里夫斯傷勢的嚴重程度，預計賽後將進行更詳細的醫療評估與核磁共振（MRI）檢查。由於小腿傷勢非常容易反覆發作，球團未來對於里夫斯的回歸時間恐怕會更加謹慎。在詹姆斯（LeBron James）缺陣過半、如今里夫斯又陷入傷病泥淖的情況下，湖人教練團如何調配人手，將成為紫金軍團能否維持西區前段班名次的關鍵。
消息來源：《ClutchPoint》