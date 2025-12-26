我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士在聖誕大戰以126：116擊敗達拉斯獨行俠，拿下近期三連勝，但這場勝利對勇士而言卻多了一層難以言喻的感傷情緒。因為他們首次在聖誕節，以對手身份迎戰「K湯」湯普森（Klay Thompson）。這位曾效力勇士長達12年的功勳射手，如今身披獨行俠戰袍回到大通中心，讓這場節日對決充滿「老友重逢卻分屬兩方」的複雜情感。勇士總教練科爾（Steve Kerr）賽後坦言，看到科爾站在球場另一側，依舊難以適應。「我永遠不會習慣看到Klay站在對面。我真的很想念他，也希望他還在這裡。」湯普森自2011年至2024年效力金州勇士，與球隊一同拿下四座NBA總冠軍，是王朝時期不可或缺的核心成員。然而，去年夏天因續約談判破裂，最終轉戰獨行俠，也象徵勇士王朝正式走入另一個階段。這份思念不只存在於教練團。當家球星柯瑞（Stephen Curry）賽前就直言，希望Klay仍能留在勇士陣中，並在本場比賽特別穿上Klay代言的安踏球鞋，向昔日「浪花兄弟」致敬。兩人在比賽中短兵相接、互有攻防，但賽後第一時間仍深情相擁。柯瑞表示：「只要我們出現在同一個空間，情緒一定會很滿。真的很感性。」湯普森則笑說：「看到他穿我的鞋很酷，真的很棒。只是希望他不要穿著它贏我，不過，尊重。」儘管Klay已離隊一年半，勇士內部仍普遍認為，未來生涯尾聲不排除再度重返金州，特別是在柯瑞於球團內部擁有極高影響力的情況下。