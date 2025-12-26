我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）年終壓軸盛事「聖誕大戰」今（26）日在洛杉磯主場開打，原本期待止敗的紫金軍團卻迎來一場慘烈的潰敗。洛杉磯湖人今日在攻防兩端遭到休士頓火箭全面壓制，終場以96：119慘敗23分，吞下近期的3連敗。賽後湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）臉色鐵青，再度在採訪中公開重砲批評球隊表現，並直言：「周六的訓練將會讓球員們感到很難受。」「努力和執行力是贏球的關鍵，但我們今晚兩點都沒做到，我們打得糟透了。」瑞迪克在賽後記者會上毫不留情地檢討球員表現。他更直接向球員警告：「周六的訓練將會讓球員們感到很難受。我絕對不允許球隊再以這種方式，打完剩下的53場例行賽。」瑞迪克進一步說道：「每個人都會說他們想贏。但對我而言，真正的渴望在於：『我是否足夠渴望贏球，以至於能真正做好我該做的事，並且始終如一地做到？』這才是奪冠的真正秘訣。而這正是我們現在所缺乏的。」事實上，瑞迪克早已不是首次在記者會上撂下狠話。前一場被太陽單節轟45分，最後吞下敗仗後，瑞迪克就直言：「這最終歸結於『選擇』。你可以選擇走捷徑，也可以選擇做難的事，比如第二次跳起來封阻、全力回防。這只是一個選擇，如果你不做出正確的選擇，就無法贏球。」甚至毫不留情地說球隊裡有連補防都不知的是什麼的球員。比賽開局火箭便反客為主，派出多名防守悍將輪流伺候湖人核心唐西奇（Luka Doncic），成功逼出他單節 4 次失誤。火箭新星湯普森（Amen Thompson）在首節的休息時間受訪表示，這是有意識的戰術安排：「守住唐西奇不是一個人的功勞，我們團隊的目標就是增加他傳球的難度。」在火箭的窒息防守下，唐西奇全場雖砍25分、7助攻，卻也吞下5次失誤。而湖人精神領袖詹姆斯（LeBron James）今日表現低迷，僅進帳18分，正負值竟是全隊最慘的-33。下半場湖人原本試圖反撲，但主力後衛里夫斯（Austin Reaves）卻因左小腿傷勢舊疾復發，返回更衣室後球團宣布此役不會再回歸，這讓湖人進攻端瞬間斷了核心火力。反觀火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）則毫無倦態，全場開啟「死神模式」，頻頻在防守球員臉上強拔得分，更送出9次助攻讓全隊活了起來。杜蘭特聯手湯普森合砍51分，帶領火箭6人得分上雙，在第4節一度將分差拉開至20分以上，讓比賽提早進入垃圾時間。遭遇3連敗後，湖人戰績跌至19勝10負，雖然仍維持在西區前段班，但詹姆斯的低迷、里夫斯的傷情以及防守端的問題，已成為球隊爭冠路上最大的隱憂。瑞迪克預告的「魔鬼訓練」能否在周六起到化學效應，將是湖人下場比賽的觀戰重點。