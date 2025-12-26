我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王宇婕（右2）出院後與家人一起過聖誕節，媽媽蕭瑤（右1）也在場。（圖／王宇婕 Margaret Wang臉書）

王宇婕臉書全文：

今年的聖誕節，對我來說很特別。

聖誕節前夕，我開了一個手術。

說起來其實很幸運——

從日本回來沒幾天，身體不舒服，本來一直以為只是胃的問題，忍一忍就好。

結果 20 號進了急診，當天立刻開刀，才發現事情比我想的嚴重得多。

這次真的學到一件很重要的事：

有些痛、有些不舒服，不要再硬撐、不要再跟自己說「沒事啦」。

身體其實一直在發訊息，只是我們有沒有願意好好聽。

很感恩的是，一切都在聖誕節前夕順利解決了。

23 號出院，剛好可以跟家人一起過聖誕節。

真的想特別謝謝榮總的醫療團隊，

還有雷醫師。

手術後恢復得比我想像中好，隔天就能下床走動，出院後除了不能提重物，幾乎可以正常生活，甚至也完成了早就答應好的工作。

真的只有滿滿的感謝。

聖誕節一直是我和哥哥最喜歡的節日。

不管多忙，都希望能跟家人一起過。

今年，更是。雖然只是很簡單的聚會，但那份「能好好坐在一起吃飯」的感覺，真的很珍貴。

想在這個節日，祝福大家

在年底迎接新的一年，

身體健康、平安，

慢慢走出不安、走出不開心，

也走向更好的自己。

聖誕節快樂。

年尾了，願我們都能開開心心，迎接新的日子。

8點檔女神王宇婕驚險走過鬼門關！她因闌尾炎未及時就醫，導致闌尾破裂，膿水流往腹腔和子宮處，引發腹膜炎。直到20日王宇婕才緊急到北榮掛急診並動刀，驚險程度就連醫師也說，再晚半天就會休克。昨（25）日晚間王宇婕則發文坦言動刀一事，笑說：「今年的聖誕節對我來說很特別，聖誕節前夕，我開了一個手術。」所幸王宇婕目前已恢復健康，身體無大礙了。王宇婕昨晚在臉書發文，跟大家分享自己在聖誕節前動刀一事，但沒有仔細說明病因，僅貼出與親友的合照，感慨地說：「這次真的學到一件很重要的事：有些痛、有些不舒服，不要再硬撐、不要再跟自己說『沒事啦』。身體其實一直在發訊息，只是我們有沒有願意好好聽。」王宇婕說自己緊急開刀後住院3天，最終在23日出院，很開心還可以跟家人一起過節。照片中的她身穿綠色上衣、頭戴著毛帽，笑容燦爛，感覺身體已經沒有大礙。王宇婕的媽媽是資深女星蕭瑤，她也陪在女兒身旁，戴著同款毛帽，過節氣氛溫馨。據《噓！星聞》報導，王宇婕會開刀是因為闌尾炎引發的腹膜炎。她其實日前在日本旅遊時就感到身體不適，回台後甚至腹痛到爬不起來，卻始終認為只是胃潰瘍發作，拖到20日才去醫院掛急診。當時闌尾已經爆裂，導致膿水在體內擴散，流往腹腔及子宮處，但幸好王宇婕子宮內有一顆良性肌瘤，擋住了膿水繼續蔓延，才沒導致全身性的敗血症，成了不幸中的大幸。醫生也說這種情況若是再晚半天，王宇婕恐怕會休克，讓友人也嚇壞直呼：「差一點我們就沒有宇婕了！」