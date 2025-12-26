我是廣告 請繼續往下閱讀

（更新14：59，約基奇另外突破兩項紀錄）NBA美國職籃（National Basketball Association）聖誕大戰見證歷史時刻。丹佛金塊當家中鋒約基奇（Nikola Jokic）在聖誕夜對戰明尼蘇達灰狼之役，繳出震撼全聯盟的超級數據，單場攻下56分16籃板15助攻2阻攻，不僅率隊取勝，更寫下NBA成立79年以來，歷史從未出現過的全新紀錄。另外，根據數據統計，約基奇在延長賽獨得18分，創下NBA史上單節延長賽最高得分紀錄；並且約基奇本場比賽的真實命中率高達90%，創下NBA史上最高效的「50分大三元」紀錄。約基奇此役 21投15中、三分球6投4中、罰球23投22中，上場43分鐘幾乎以一己之力主宰比賽，成為NBA史上首位單場達成「55分以上、15籃板以上、15助攻以上」的球員，也被公認是聯盟史上最具宰制力的中鋒表現之一。這場比賽同時讓約基奇成為NBA史上第3位在聖誕大戰多次完成大三元的球員，前兩人分別是「大O」Oscar Robertson（4次）與Russell Westbrook（2次），再次凸顯他在大舞台的歷史地位。賽後，名人堂球星巴克利（Charles Barkley）不吝給予最高讚譽：「看這個傢伙打籃球，是一種榮幸與特權。」這句話迅速在美國籃球圈與社群媒體間廣泛流傳。本場對決也被外界形容為「愛德華茲（Anthony Edwards）對約基奇」的史詩交鋒，有球評直言這場比賽宛如「John Cena對上The Rock」，甚至被比擬為現代版的「喬丹對決歐拉朱萬」，象徵不同世代、不同打法的巔峰對話。值得一提的是，這並非約基奇首次在聖誕夜締造傳奇。他曾在聖誕大戰完成NBA史上首場40分15籃板15助攻 的比賽，如今再度刷新自己保持的歷史高度，讓外界重新審視「誰才是當今世界最佳球員」的答案。