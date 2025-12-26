NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26賽季聖誕大戰壓軸賽事，由丹佛金塊對上明尼蘇達灰狼，約基奇（Nikola Jokic）本場比賽火力全開，前三節就達成「大三元」，而灰狼雖一度落後多達雙位數，但末節團隊打出一波14：2的攻勢，將落後縮小至個位數，讀秒階段，愛德華茲（Anthony Edwards）投進底角高難度後仰三分，將比分扳平為115：115，將戰局拉進延長賽，愛德華茲在延長賽雖砍下11分，但最後時刻連續吞下2次技術犯規遭驅逐出場，最終金塊在約基奇繳出56分、16籃板、15助攻的「超級大三元」的情況下，最終以142：138擊敗灰狼。
金塊開局進攻猛烈 灰狼一度陷雙位數落後
首節金塊約基奇就火力全開，單節砍下18分外帶5籃板，灰狼方面愛德華茲也不遑多讓單節拿下14分，幫助灰狼緊咬比分，首節打完金塊以32：29領先灰狼，愛德華茲在首節一次上籃後倒地，疑似傷到右肩，隨後下場在板凳進行簡單治療。
第二節灰狼在愛德華茲缺陣的情況下，反倒打出一波15：0的攻勢，一度取得8分領先，但金塊在約基奇回到場上，逐漸將落後縮小，莫瑞（Jamal Murray）在第二節讀秒階段投進三分球後，金塊將比分反超，半場結束金塊57：55領先灰狼。
愛德華茲在右肩不適的情況下，狀態明顯下滑，金塊則是乘勝追擊，瓊斯（Spencer Jones）第三節開局連拿5分，幫助金塊持續拉開差距，反觀灰狼在進攻方面手感冰冷。金塊在第三節剩餘5分30秒時，哈達威（Tim Hardaway Jr.）與莫瑞接連投進三分，將領先擴大至16分。
愛德華茲砍超狂絕平 雙方延長賽激烈廝殺
此時灰狼找回手感，靠著蘭德爾（Julius Randle）、愛德華茲以及海蘭德（Bones Hyland）接連得分的情況下，再將落後縮小至個位數。但第三節末段金塊打出一波15：7的攻勢，再將領先擴大至14分。
第四節灰狼雖一度把落後縮小至10分內，但金塊靠著外圍火力再將比分拉開，灰狼隨後緊咬比分，最後三分鐘灰狼打出一波14：2的攻勢，將落後縮小至僅剩3分差，讀秒階段金塊發生失誤，灰狼轉換快攻後，將比分縮小至112： 113，隨後灰狼採取犯規戰術，約基奇兩罰全中，隨後愛德華茲底角投進高難度三分，將比分追平為115：115，約基奇最後一擊未中，雙方進入延長賽。
延長賽愛德華茲手感火燙，拿下6分，一度取得9分領先，金塊隨後靠著約基奇、哈達威的三分球，再將比分縮小至124：126，隨後約基奇在禁區上籃得手，將比分扳平，兩隊不斷互換領先，讀秒階段愛德華茲連吞下2次技術犯規，遭驅逐出場，灰狼反攻無果，最終金塊就以142：138擊敗灰狼。
約基奇此戰繳出56分、16籃板、15助攻的「超級大三元」莫瑞貢獻35分、10助攻，哈達威拿下19分；愛德華茲全場砍下44分、6籃板、3助攻，蘭德爾貢獻32分、7籃板、6助攻。
資料來源：《NBA》
