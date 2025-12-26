我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Winter（左）被捕捉疑似跟柾國（右）有同款刺青。（圖／X@pannchoa）

韓國女團aespa成員Winter在爆出與BTS成員柾國的戀愛緋聞後，一舉一動都備受矚目，尤其是兩人傳出的情侶刺青，更是外界矚目的焦點。昨（25）日，Winter與aespa成員一起現身《2025 SBS歌謠大戰》，只見她穿著無袖禮服現身，但右手臂的刺青卻直接消失，但明顯可見那一塊皮膚特別白，似乎刻意用化妝遮住，讓韓媒直接開酸「後悔了嗎？」Winter在被爆出跟柾國的情侶刺青後，每次公開活動，外界都將焦點擺在她的右手臂上。昨日她雖然沒有用衣物遮住，但明顯看出之前刺青的部位明顯較白，似乎刻意用化妝遮住，再度引發高度討論，韓媒還開酸：「對『情侶刺青』遲來的後悔？aespa Winter明顯用化妝遮住的努力」。除此之外，當天在《SBS歌謠大戰》紅毯上，現場粉絲對於aespa成員的反應也出現明顯對比，當Winter向現場打招呼，喊完「嗨大家好，我們是aespa，聖誕快樂」後，現場卻一片安靜；接著換寧寧與Giselle發言，寧寧祝福才說到一半，全場立刻爆出尖叫聲，連一旁的Giselle都被聲量嚇到，之後Giselle用日文打招呼，同樣獲得熱烈回應，反觀Winter的冷場，尷尬氣氛形成強烈對比。事實上，柾國與與Winter爆出戀愛的起因是實境節目《ARE YOU SURE?!》中，柾國玩水時被鏡頭捕捉到手臂後側疑似有「3隻小狗」圖案的刺青，而Winter在相同位置也被發現有相似圖樣，立刻被網友聯想成情侶刺青，接著兩人疑似穿情侶裝的畫面也被翻出，戀愛傳聞瞬間炸鍋。不過對此，女方公司SM娛樂僅低調回應「沒有立場」，男方HYBE則一路神隱，至今未正面說明。雙方的不回應態度，更是引發部分粉絲怒火，認為公司就是默認兩人戀愛中，在社群掀起許多罵聲。其中有部分ARMY（BTS粉絲名）花錢租了抗議卡車，要求HYBE公司正面回應，「公司操控大眾言論」、「退伍後不活動只顧談戀愛」等，甚至還有卡車上寫著，「不除掉刺青就退團」掀起許多爭議。