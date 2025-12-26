我是廣告 請繼續往下閱讀

巴克利直言：「獨行俠現在麻煩大了，因為很明顯，安東尼．戴維斯再怎麼偉大，他都不可能長時間保持健康，球隊必須做出決定。」

戴維斯本季持續受到腹股溝問題困擾，至今僅出賽15場，場均仍有21.7分、11.4籃板，但健康狀況始終不穩。

NBA

在NBA美國職籃（National Basketball Association）聖誕大戰落幕後，達拉斯獨行俠的未來方向成為聯盟熱議焦點。獨行俠\近4戰吞下第3敗，這場比賽轉播期間，NBA傳奇球星、現任球評查爾斯．巴克利（Charles Barkley）在ESPN節目中毫不保留表達不滿，直指獨行俠必須正視現實。他認為，戴維斯的傷病史已非短期問題，而是結構性風險。這番話迅速在美國媒體與社群平台發酵，也再度點燃戴維斯是否該被交易的討論。當被問到若自己是球隊決策者會怎麼做時，巴克利態度更加明確，直言應該將球隊未來完全交到新科狀元庫柏．弗拉格（Cooper Flagg）手中。他表示：「如果是我，我可能會選擇往前走，告訴大家，這支球隊現在是庫柏的了。」事實上，弗拉格在這場敗仗中已展現核心潛質，全場攻下27分，投籃21投13中，另有6籃板、5助攻，是獨行俠表現最穩定的球員。反觀戴維斯退場前僅留下3分、3籃板，存在感有限。值得一提的是，戴維斯正是當初那筆震撼交易的核心人物，該交易將前獨行俠當家球星盧卡．唐西奇（Luka Doncic）送往洛杉磯湖人隊（Los Angeles Lakers）。相較之下，弗拉格逐漸擺脫新人適應期，賽季場均19.2分、6.4籃板、3.8助攻，數據與場上影響力同步成長。獨行俠目前戰績12勝20敗，僅列西區第11名，在競逐季後賽門票的壓力下，交易大限前是否轉為賣方，已成聯盟共識。賽後，弗拉格談到戴維斯再度傷退時態度成熟，他坦言球隊在戴維斯健康時確實更具競爭力，但也強調必須做好心理準備。